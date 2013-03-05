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Учащиеся Слуцкого колледжа перерабатывающей промышленности стали лучшими кондитерами Минской области

05 марта 2013 13:43
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Новости Беларуси. Учащиеся Слуцкого колледжа перерабатывающей промышленности стали лучшими кондитерами Минской области. Победили они на областном конкурсе.

Жюри необходимо было удивить не только скоростью приготовления сладких лакомств, но и оригинальностью рецептов. Случанам на домашней кухне не было равных.

В числе лучших также кондитеры из Борисова и Узды. Тройка победителей представит Минскую область на Республиканском конкурсе кондитеров, который пройдет в апреле в Могилеве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Конкурс

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