Новости Беларуси. Учащиеся Слуцкого колледжа перерабатывающей промышленности стали лучшими кондитерами Минской области. Победили они на областном конкурсе.

Жюри необходимо было удивить не только скоростью приготовления сладких лакомств, но и оригинальностью рецептов. Случанам на домашней кухне не было равных.

В числе лучших также кондитеры из Борисова и Узды. Тройка победителей представит Минскую область на Республиканском конкурсе кондитеров, который пройдет в апреле в Могилеве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.