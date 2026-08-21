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Уборочная зерновых колосовых в Буда-Кошелевском районе вышла на финишную прямую

21 августа 2026 17:58
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За общими республиканскими и региональными цифрами, конечно, сотни хозяйств со своими особенностями, нюансами, но главной целью – в кратчайшие сроки и без потерь завершить жатву.

Так, на полях Буда-Кошелевского района, что в Гомельской области, уборочная кампания зерновых колосовых культур вышла на финишную прямую. Хозяйству «Морозовичи-Агро» осталось убрать буквально два поля озимой пшеницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная зерновых колосовых в Буда-Кошелевском районе вышла на финишную прямую-2

Урожайность здесь достигает 45,5 центнера с гектара. А намолот в 2,5 раза превышает показатели 2025 года. Активно применяют здесь и новые технологии. Современная техника обеспечивают равномерную заделку семян и локальное внесение минеральных удобрений, а навигация – экономию топлива и времени, а также строгое соблюдение агротехнических сроков.

Василий Баранов, директор сельхозпредприятия «Морозовичи-Агро»:
На данный момент остается у нас буквально два погожих дня – уборка зерновых колосовых. Мы сейчас убираем озимую пшеницу. Если оценить по прошлому году, 200-230 % плюс. Урожайность по хозяйству – 45,5 %.

Дмитрий Лукьянцев, главный специалист отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома:
Подлежит уборке 1 775 гектаров, что составляет 12,5 гектара выработки на комбайн. В целом завершена уборка овса, зернобобовых. Подлежат уборке остатки озимой пшеницы и яровой пшеницы. Приближаемся к объемам вала зерна к уровню прошлого года.

Уборочная зерновых колосовых в Буда-Кошелевском районе вышла на финишную прямую-4

В планах в хозяйстве – увеличить клин озимого рапса до 30-32 центнеров с гектара и полностью перейти на элитные сорта озимой пшеницы. Всего в Буда-Кошелевском районе убрано свыше 90 % площадей.

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# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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