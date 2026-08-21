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Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе

21 августа 2026 17:47
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С начала 2026 года в Минске трудоустроено более 22,5 тысячи человек в составе студотрядов. Главным оператором остается БРСМ. Ребята набирают трудовой опыт, постигая азы выбранной профессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из таких отрядов работает на Минском вагоноремонтном заводе. Сегодня это ведущее предприятие в структуре Белорусской железной дороги, где подвижной состав обретает второе дыхание после долгой эксплуатации.

Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе-2

Второе дыхание для стальных магистралей. Минский вагоноремонтный завод сегодня задает новые стандарты надежности. Здесь не просто чинят поезда, а выполняют полный комплекс сложнейших ремонтных работ. Результат – гарантированное продление срока службы подвижного состава еще на 15 лет.

Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе-4

Ежегодно на Минском вагоноремонтном заводе обслуживают не менее 250 единиц подвижного состава. Функционал возможностей расширили благодаря модернизации: обновлен вагоносборочный цех, заменено крановое оборудование и подъемная техника. В дальнейшем планируют развивать производство новых вагонов и колес, повышая конкурентоспособность и расширяя рынки сбыта.

Подробнее в видео.

# БРСМ # Молодежь Беларуси # Работа в Беларуси

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