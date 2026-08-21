Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе

С начала 2026 года в Минске трудоустроено более 22,5 тысячи человек в составе студотрядов. Главным оператором остается БРСМ. Ребята набирают трудовой опыт, постигая азы выбранной профессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один из таких отрядов работает на Минском вагоноремонтном заводе. Сегодня это ведущее предприятие в структуре Белорусской железной дороги, где подвижной состав обретает второе дыхание после долгой эксплуатации.
Второе дыхание для стальных магистралей. Минский вагоноремонтный завод сегодня задает новые стандарты надежности. Здесь не просто чинят поезда, а выполняют полный комплекс сложнейших ремонтных работ. Результат – гарантированное продление срока службы подвижного состава еще на 15 лет.
Ежегодно на Минском вагоноремонтном заводе обслуживают не менее 250 единиц подвижного состава. Функционал возможностей расширили благодаря модернизации: обновлен вагоносборочный цех, заменено крановое оборудование и подъемная техника. В дальнейшем планируют развивать производство новых вагонов и колес, повышая конкурентоспособность и расширяя рынки сбыта.
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