Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе

С начала 2026 года в Минске трудоустроено более 22,5 тысячи человек в составе студотрядов. Главным оператором остается БРСМ. Ребята набирают трудовой опыт, постигая азы выбранной профессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из таких отрядов работает на Минском вагоноремонтном заводе. Сегодня это ведущее предприятие в структуре Белорусской железной дороги, где подвижной состав обретает второе дыхание после долгой эксплуатации.