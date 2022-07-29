«Формирует у детей навык преодоления страха». Как школьники проводят лето в военно-патриотическом лагере?

Новости Беларуси. Лето в армии. Четвертая смена открылась в военно-патриотическом лагере «Доблесть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 июля в войсковой части 3214 встречали новых воспитанников. В течение почти двух недель ребята будут постигать основы оказания первой медицинской помощи, познакомятся с военным делом и техникой. Материально-техническую базу в лагере постоянно укрепляют. Не так давно в «Доблести» появился свой скалодром. Наш корреспондент Полина Королева вспомнила детство.

Подъем в семь утра, зарядка, завтрак. После – изучение военных дисциплин на практике. Обед и экскурсии по исторически значимым местам, новые знакомства, а также знания и навыки – в таком ритме будут жить воспитанники военно-патриотического лагеря «Доблесть» почти две недели. По словам старших товарищей-офицеров, ребята получат прививку от страха службы в армии. А кроме того, научатся самостоятельности.

Владимир Порхомцев, официальный представитель внутренних войск МВД Беларуси:

Ребенок, если побывал у нас, он посмотрел, что здесь классно, здесь здорово. Он узнает, что такое внутренние войска, какие ребята выполняют задания, чем они занимаются. Он непосредственно контактирует и общается с военнослужащими, проходящими службу и по призыву, и по контракту, и с офицерами. Он вливается в этот коллектив. Он учится жить в мужском коллективе. Как в любом детском лагере, он учится самостоятельности.

Только этим летом во внутренних войсках создано 25 лагерей. 16 из них – круглосуточные. В их числе и военно-патриотический лагерь «Доблесть». Сейчас на базе лето с пользой проводят 34 ребенка: кто-то только закончил пятый класс, другие, постарше, уже решают, кем станут в будущем. В лагере все они учатся оказывать первую медицинскую помощь и развивают физические способности. Сегодня ребята впервые ощутили отдачу выстрела из пневматического оружия.

Егор Верболович, воспитанник военно-патриотического лагеря «Доблесть»:

Нас учат стрельбе, тактической подготовке, мы ездим на всяких машинах военных бронированных, на бронетранспортере ездили. Больше всего мне нравится стрельба. Это уже третий день, как мы учимся стрельбе. Мои успехи вообще из 10 выстрелов у меня было только 2 промаха. И здесь ни одного промаха.

Ежедневные занятия проходят и в спортивном комплексе. Здесь находится скалодром, аналогов которого нет ни в одной воинской части страны. Своим появлением комплекс для скалолазания обязан командующему внутренними войсками Беларуси Николаю Карпенкову. Занятиям на скалодроме предшествует разминка. Дети выполняют сложнокоординационные упражнения: кувырки, бег, лесенка. А также отрабатывают удары руками и ногами.

Роман Чоп, заместитель командира первого батальона специального назначения воинской части 3214:

Скалодром формирует у детей навык преодоления страха, боязни высоты. Плюс развитие координации, что очень важно в детском и подростковом возрасте. К сожалению, в наше время недостаточно занятий уделяется на физкультуре в школе, и дети приходят в армию не всегда совсем подготовленными. Мы решили вмешаться в этот процесс и внести свою лепту.

Среди воспитанников лагеря есть и девочки. В отличие от мальчишек, они не находятся на базе круглосуточно, но каждый день возвращаются к новым друзьям и вместе проходят испытания. Сегодня Юля и Маша впервые преодолевали высоту скалодрома.

Юлия Шурыгина, воспитанница военно-патриотического лагеря «Доблесть»:

Когда я смотрела на всех, я думала, что это легко. Но когда начала лазать, то поняла, что не везде легко. И иногда было впечатление, что я сейчас упаду. Руки иногда болят там, где нет ямочки, чтобы установить руки, а так нет. Когда мы начали тренироваться, мне было сначала тяжело, но когда я привыкла, мне стало намного легче и интереснее.

Воспитанники проживают на территории воинской части, где есть все необходимое для отдыха после интенсивных занятий. В комнате досуга они могут почитать книги, посоревноваться в настолках или открыть музыкальный талант – из угла на ребят поглядывает акустическая гитара. За три летних месяца в военно-патриотических лагерях побывает около 900 воспитанников.

Владимир Порхомцев:

Не редкий случай, когда дети, которые отдыхают в наших лагерях, приезжают и на один год, и на второй, и на третий. Для ребят, которые постарше, они четко определяют, что такое служба, что такое армия. И когда приходит вопрос служить или не служить, они, конечно же, соглашаются. И, естественно, в военкоматах они говорят: а можно послужить в этой бригаде? Я знаю, что там, я знаю там командиров, я там был. И я бы хотел проходить службу там. Таких детей, уже юношей, подростков, мы принимаем в ряды военнослужащих внутренних войск.