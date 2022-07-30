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Кульминация радости. Как Брест отмечает праздник города

30 июля 2022 07:22
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Новости Беларуси. Брест отмечает День освобождения и праздник города – 30 июля пройдет кульминация торжеств. Фестиваль моды и стиля, показательные выступления сотрудников МЧС и громкий концерт с участием белорусских и российских артистов. Программа рассчитана на аудиторию разных возрастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кульминация радости. Как Брест отмечает праздник города-1

На самой известной улице, на Советской, продефилирует городской духовой оркестр, состоится бал под открытым небом. Скучать не будут и любители караоке. Музыкальный финал торжеств запланирован у памятника Тысячелетию. Завершится праздник красочным фейерверком, который раскрасит небо на набережной Мухавца в районе Дворца водных видов спорта.

# Праздничные даты # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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