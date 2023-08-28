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«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы

28 августа 2023 19:15
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Новости Беларуси. АПК страны сегодня мобилизуется для своевременного и качественного окончания сельскохозяйственного сезона. От этого зависит продовольственная безопасность каждого из нас. Практически завершена жатва. Но меньше забот у аграриев не стало: сев озимых, заготовка кормов, уборка картофеля и других культур. И если на юге страны уже половина хозяйств вовсю убирают кукурузу, то на севере это единичные регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год по-настоящему стал экзаменом для сельского хозяйства. Засуха заставила изрядно поволноваться тружеников села и менять подходы, в частности в уборке кормов. Это основа всего животноводства. А в итоге и целой агропромышленной сферы.

Наши корреспонденты продолжат тему.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-1

До полутора тысяч гектаров ежедневно – такие темпы уборки кукурузы на силос на юге страны. В ближайшие дни намерены увеличить масштабы до четырех. Подгоняет и погода. Тем более что в структуре травянистых кормов царица полей занимает более 60 %. Поэтому аграриям стоит мобилизоваться.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-4

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Уборочная площадь уборки кукурузы на силос по области составляет 196 тысяч гектаров. Для этого мы имеем 591 кормоуборочный комбайн. И техническая возможность нам позволяет довести уборку до 15 октября. Готовность сегодня у нас 96 %, буквально день-два, и полностью обеспечим стопроцентную готовность.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-7

Николай Надточаев заведующий отделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Уборку нужно форсировать, потому что в этом году дефицит флаги. Учитываю также, что температурный фактор позволил нам иметь в большинстве районов ростковую спелость. Таким образом, оптимальная фаза у нас сегодня есть для уборки.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-10

А это уже север страны. Предприятие «Маяк Высокое». Практически единственное в Витебской области, которое занимается выращиванием на корм подсолнуха. Белок – тот ингредиент в меню животноводческой отрасли, необходимый для обеспечения сбалансированного питания. В прошлом году посеяли почти 90 гектаров. Культура показала себя неплохо. В этом сезоне увеличили площади на треть. Урожайность – 220 центнеров с гектара.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-13

Корма – основа животноводства. Но просто заполнить ими кормушку мало. В сельхозпредприятии «Мазоловогаз» начали использовать современные подходы. Технология сама рассчитывает рацион кормления буренок. Никаких излишеств и уж тем более дефицита кормов. Практически индивидуальный подход. Если в 2020-м надои не доходили до 10 тысяч килограммов на корову, то сегодня они уже перешагнули такой рубеж.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-16

Сергей Рослевич, заместитель директора сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:
Мы же можем в онлайн-режиме контролировать рацион кормления и корректировать его в зависимости от удоев, погодных условий, корректировки рациона. Система нам позволяет в режиме онлайн произвести любые манипуляции согласно той или иной задаче, которую мы себе ставим.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-19

АПК самого северного региона все же чаще остальных областей получает критическую оценку. Есть отдельные позитивные подвижки. Но снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, а мощности мясокомбинатов загружены всего лишь на треть, молочные предприятия – на 70 %. А ведь и спрос огромен. Сейчас задача – корма. Будет кормовая база – можно говорить о росте поголовья, отметил Президент на недавнем совещании, где рассматривались итоги работы Витебской области.

Лукашенко: «Важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно».

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош, особенно для Витебской области, для других тоже.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-25

Север страны – не скован. За ближайшую пятилетку в регионе планируют возвести почти 100 современных ферм. В основном это молочное и мясное скотоводство, а также свиноводческая направленность. 10 объектов в регионе сдадут в эксплуатацию в следующем году. Один из них – молочно-товарный комплекс в Оршанском районе. Он будет рассчитан на более чем 1 000 голов.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-28

В одном месте сконцентрируют помещения для животных, доильный зал, профилакторий и траншеи для корма объемом почти 15 тысяч тонн. А значит, вырастут объемы реализации продукции и, соответственно, прибыль. Объект планируют сдавать в две очереди. Уже в мае 2024 года сюда завезут буренок.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-31

Олег Макаревич, директор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:
С учетом того, что на порядка 300 голов мы увеличим дойное стадо, момент полного заполнения данного объекта, я считаю, что прирастем значительно и по производству молока, и выручка наша, и условия труда для наших животноводов значительно улучшатся – наверное, экономическая составляющая нашего предприятия.

«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы-34

Молоко, мясо, хлеб – это то, что важно для каждого, и в Бресте, и в Витебске. Аграрии уверяют, что не подведут и в этом сезоне. С поставленными задачами справятся.

# Уборочная кампания # общество # Виктор Пралич # Александр Лукашенко # Анатолий Щупленков # Сергей Рослевич # Олег Макаревич # Фотофакт

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