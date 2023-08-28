«Уборку нужно форсировать». АПК Беларуси мобилизуется для своевременного окончания жатвы

Новости Беларуси. АПК страны сегодня мобилизуется для своевременного и качественного окончания сельскохозяйственного сезона. От этого зависит продовольственная безопасность каждого из нас. Практически завершена жатва. Но меньше забот у аграриев не стало: сев озимых, заготовка кормов, уборка картофеля и других культур. И если на юге страны уже половина хозяйств вовсю убирают кукурузу, то на севере это единичные регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот год по-настоящему стал экзаменом для сельского хозяйства. Засуха заставила изрядно поволноваться тружеников села и менять подходы, в частности в уборке кормов. Это основа всего животноводства. А в итоге и целой агропромышленной сферы. Наши корреспонденты продолжат тему.

До полутора тысяч гектаров ежедневно – такие темпы уборки кукурузы на силос на юге страны. В ближайшие дни намерены увеличить масштабы до четырех. Подгоняет и погода. Тем более что в структуре травянистых кормов царица полей занимает более 60 %. Поэтому аграриям стоит мобилизоваться.

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Уборочная площадь уборки кукурузы на силос по области составляет 196 тысяч гектаров. Для этого мы имеем 591 кормоуборочный комбайн. И техническая возможность нам позволяет довести уборку до 15 октября. Готовность сегодня у нас 96 %, буквально день-два, и полностью обеспечим стопроцентную готовность.

Николай Надточаев заведующий отделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Уборку нужно форсировать, потому что в этом году дефицит флаги. Учитываю также, что температурный фактор позволил нам иметь в большинстве районов ростковую спелость. Таким образом, оптимальная фаза у нас сегодня есть для уборки.

А это уже север страны. Предприятие «Маяк Высокое». Практически единственное в Витебской области, которое занимается выращиванием на корм подсолнуха. Белок – тот ингредиент в меню животноводческой отрасли, необходимый для обеспечения сбалансированного питания. В прошлом году посеяли почти 90 гектаров. Культура показала себя неплохо. В этом сезоне увеличили площади на треть. Урожайность – 220 центнеров с гектара.

Корма – основа животноводства. Но просто заполнить ими кормушку мало. В сельхозпредприятии «Мазоловогаз» начали использовать современные подходы. Технология сама рассчитывает рацион кормления буренок. Никаких излишеств и уж тем более дефицита кормов. Практически индивидуальный подход. Если в 2020-м надои не доходили до 10 тысяч килограммов на корову, то сегодня они уже перешагнули такой рубеж.

Сергей Рослевич, заместитель директора сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

Мы же можем в онлайн-режиме контролировать рацион кормления и корректировать его в зависимости от удоев, погодных условий, корректировки рациона. Система нам позволяет в режиме онлайн произвести любые манипуляции согласно той или иной задаче, которую мы себе ставим.

АПК самого северного региона все же чаще остальных областей получает критическую оценку. Есть отдельные позитивные подвижки. Но снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, а мощности мясокомбинатов загружены всего лишь на треть, молочные предприятия – на 70 %. А ведь и спрос огромен. Сейчас задача – корма. Будет кормовая база – можно говорить о росте поголовья, отметил Президент на недавнем совещании, где рассматривались итоги работы Витебской области. Лукашенко: «Важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош, особенно для Витебской области, для других тоже.

Север страны – не скован. За ближайшую пятилетку в регионе планируют возвести почти 100 современных ферм. В основном это молочное и мясное скотоводство, а также свиноводческая направленность. 10 объектов в регионе сдадут в эксплуатацию в следующем году. Один из них – молочно-товарный комплекс в Оршанском районе. Он будет рассчитан на более чем 1 000 голов.

В одном месте сконцентрируют помещения для животных, доильный зал, профилакторий и траншеи для корма объемом почти 15 тысяч тонн. А значит, вырастут объемы реализации продукции и, соответственно, прибыль. Объект планируют сдавать в две очереди. Уже в мае 2024 года сюда завезут буренок.

Олег Макаревич, директор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:

С учетом того, что на порядка 300 голов мы увеличим дойное стадо, момент полного заполнения данного объекта, я считаю, что прирастем значительно и по производству молока, и выручка наша, и условия труда для наших животноводов значительно улучшатся – наверное, экономическая составляющая нашего предприятия.