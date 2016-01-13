Много снега – много и хлеба: циклон «Даниэлла» пошел в плюс белорусским аграриям

Новости Беларуси. Вслед за снегопадами в Беларусь идут сильные морозы. Уже 14 января, по прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны столбик термометра опустится до минус 25. При таких непростых погодных условиях аграрии активно следят за состоянием озимых культур. Если во время значительного похолодания неизменным останется снежный покров, то посевам ничего не будет угрожать.

Сергей Ржеутский, и.о. главного агронома агрокомбината «Ждановичи»:

Посмотрите, какая красота. Может, коммунальщики и дорожники расстроены, но аграрии – точно нет.

Много снега – много и хлеба. Народную мудрость только подтверждают аграрии. Снег – отличный теплоизолятор. Он спасает озимые от мороза и не пропускает тепло с почвы. Поэтому циклона «Даниэллу» растения не то, чтобы не испугались, а еще и рады ее снежным объятиям.

Сергей Ржеутский, и.о. главного агронома агрокомбината «Ждановичи»:

Передают на ближайшие сутки резкое похолодание, глубина снежного покрова сейчас составляет 22 см. Это оптимальная глубина для того, чтобы озимые нормально перезимовали, а весной тронулись в рост.

Озимые культуры не просто спят под снежным одеялом, а еще растут и развиваются. А вот рост семян в хранилищах допустить нельзя.

Это один из самых современных зерносушильных комплексов. Здесь гор зерна и не увидишь. Оно хранится в огромных емкостях, каждая из которых вмещает три тысячи тонн зерна.

Пшеница, ячмень, как и семена других культур, совсем неприхотливы. Хранить их можно и при минусовой температуре. Но самое главное: зерно любит сухость, иначе в нем могут завестись вредители.

Жанна Штуро, агроном по семеноводству агрокомбината «Ждановичи»:

Весной это все зерно будет высеваться на поля. Предварительно мы его притравливаем, идет очистка семян. Не надо никаких волнений и переживаний, все в сроки высеем, зерно будет, хлеб будет.

Своего часа ждет и сельхозтехника. Телегу, как известно, готовят только зимой. Одни машины готовы выйти в поле хоть сегодня, у других – сезонный карантин.

Виталий Лепский, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Культиватор выйдет первым в поле, надо, чтобы не подвел.

Пока серьезных угроз посевной аграрии не видят. Уже сейчас можно сказать, что рожь и пшеница морозы выдержали. Небольшие опасения есть по поводу капризного рапса. Его, как и другие культуры, весьма кстати утеплил снежный циклон. А значит в морозы, которые, по прогнозам, вновь усилятся, озимые должны выстоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.