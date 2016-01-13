Ненужные новогодние подарки: как от них избавиться, не обидев родных и близких

Новости Беларуси. 13 день нового года – самое время заглянуть на свои антресоли и разобраться, что же делать со всеми новогодними подарками. По статистике, кстати, топ самых ненужных презентов возглавляют открытки и дешевые статуэтки. Ситуация, когда и выбросить жалко, и практическое применение не найти.

Далеко не все, что появляется в доме «от чистого сердца», хорошо пахнет, подходит по размеру и вписывается в интерьер.

Катя, несмотря на свою девичью натуру, в отношении подарков прагматик. Медведи и прочая плюшевая живность, которую девушке дарят до сих пор, мечта беззаботного детства, но никак не предпочтения взрослого человека.

Екатерина Ленкевич:

Друзья даже и не спрашивают, что бы мне хотелось. Они дарят то, что считают нужным. Конечно, я принимаю каждый подарок от каждого друга. Буду все складывать, все когда-нибудь пригодится.

Можно ли относиться к подаркам без сантиментов? Наверняка, да.

Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты потребителей:

Чаще всего задаваемый вопрос после новогодних праздников – «могу ли я вернуть вот именно этот товар».

В 14-дневный срок, аккурат до старого Нового года, если речь идет о презентах в ночь на 1 января, можно успеть вернуть в магазины многое, но далеко не все. Для этого как минимум понадобится чек, который далеко не всегда прилагается к подарку. Задача максимум – «обойти» перечень непродовольственных товаров, не подлежащих обмену и возврату. Среди них ювелирные изделия, бижутерия, парфюм, различная техника.

Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты потребителей:

Можно возвратить одежду, обувь, если они сохранили свой первоначальный вид и не были в использовании.

Альтернатива строжайшей процедуре возврата в бутики и магазины – обмен и продажа ненужных подарков на просторах Интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Трусов, руководитель Интернет-проекта по купле и продаже товаров:

Начиная с боя курантов, уже более 75 тысяч объявлений разместили на сайте. Из них в специальную новогоднюю категорию – около 150. 25 уже нашли себе новых обладателей.

Услуга сегодня крайне популярная и удобная. Мало того, что таким образом можно прилично заработать хоть бы на коллекции плюшевых медведей.

Вадим Трусов, руководитель Интернет-проекта по купле и продаже товаров:

Очень часто люди гоняются за советскими игрушками, продают, обмениваются, причем продают за суммы, многократно превышающие себестоимость.

Это еще и хороший способ избавиться от ненужных вещей. Тем более, что налогами продажа подарков, то есть товаров, бывших в употреблении, не облагается. Главное, чтобы на такой своеобразный заработок не обиделись родные и близкие.