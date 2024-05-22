Вольфович: наши пограничники, как и другие силовики, готовы дать отпор вызовам и угрозам

Сегодня белорусские пограничники, как и весь силовой блок страны по обеспечению национальной безопасности, готовы дать отпор рискам, вызовам и угрозам. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, принимая участие в торжествах по случаю 80-летия Брестской пограничной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соединение – одно из старейших и самых крупных в системе пограничной службы Беларуси. В его рядах ответственные и хорошо подготовленные профессионалы, преемники героических традиций защитников государственной границы. Под их надежной охраной участок протяженностью 350 километров.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы сегодня были на полигоне, посмотрели ряд занятий, которые проходят с подразделениями, в том числе пограничными. Посмотрели на их профессионализм, умения, навыки. Я хочу сказать, что сегодня наши пограничники, как и другие силовики системы обеспечения национальной безопасности, подготовлены в профессиональном отношении и готовы дать отпор рискам и вызовам, угрозам, которые исходят извне, к сожалению, по отношению к нашей стране. Мы защитим нашу страну, имея такой надежный щит, зеленый щит на рубеже в системе обеспечения национальной безопасности.

Сегодня в распоряжении Брестской пограничной группы более 400 единиц различной техники – сигнализационные комплексы, автожиры, беспилотники. С начала 2024 года на вверенном пограничникам участке уже задержали 222 нарушителя законодательства о госгранице. В 12 случаях из незаконного оборота изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а в шести – оружие и боеприпасы. Во время торжественного собрания награды получили особо отличившиеся в службе военнослужащие и офицеры. А в числе лучших застав страны – «Каменюки» на польском направлении, где в свое время служил глава государства.

Антон Дамбовский, начальник пограничной заставы «Каменюки»:

Вручение государственной награды – это всегда почетно. Для меня как молодого офицера это толчок на дальнейшую деятельность. Горжусь этим. Вообще горжусь принадлежностью к органам пограничной службы Республики Беларусь. Ритуалы, традиции – это передается из поколения в поколение. Если это будет продолжаться и наращиваться, это дает хорошие условия для охраны государственной границы, для патриотического воспитания личного состава.