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Вольфович: наши пограничники, как и другие силовики, готовы дать отпор вызовам и угрозам

22 мая 2024 19:10
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Сегодня белорусские пограничники, как и весь силовой блок страны по обеспечению национальной безопасности, готовы дать отпор рискам, вызовам и угрозам. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, принимая участие в торжествах по случаю 80-летия Брестской пограничной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соединение – одно из старейших и самых крупных в системе пограничной службы Беларуси. В его рядах ответственные и хорошо подготовленные профессионалы, преемники героических традиций защитников государственной границы. Под их надежной охраной участок протяженностью 350 километров.

Вольфович: наши пограничники, как и другие силовики, готовы дать отпор вызовам и угрозам-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы сегодня были на полигоне, посмотрели ряд занятий, которые проходят с подразделениями, в том числе пограничными. Посмотрели на их профессионализм, умения, навыки. Я хочу сказать, что сегодня наши пограничники, как и другие силовики системы обеспечения национальной безопасности, подготовлены в профессиональном отношении и готовы дать отпор рискам и вызовам, угрозам, которые исходят извне, к сожалению, по отношению к нашей стране. Мы защитим нашу страну, имея такой надежный щит, зеленый щит на рубеже в системе обеспечения национальной безопасности.

Вольфович: наши пограничники, как и другие силовики, готовы дать отпор вызовам и угрозам-4

Сегодня в распоряжении Брестской пограничной группы более 400 единиц различной техники – сигнализационные комплексы, автожиры, беспилотники. С начала 2024 года на вверенном пограничникам участке уже задержали 222 нарушителя законодательства о госгранице. В 12 случаях из незаконного оборота изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а в шести – оружие и боеприпасы. Во время торжественного собрания награды получили особо отличившиеся в службе военнослужащие и офицеры. А в числе лучших застав страны – «Каменюки» на польском направлении, где в свое время служил глава государства.

Вольфович: наши пограничники, как и другие силовики, готовы дать отпор вызовам и угрозам-7

Антон Дамбовский, начальник пограничной заставы «Каменюки»:
Вручение государственной награды это всегда почетно. Для меня как молодого офицера это толчок на дальнейшую деятельность. Горжусь этим. Вообще горжусь принадлежностью к органам пограничной службы Республики Беларусь. Ритуалы, традиции это передается из поколения в поколение. Если это будет продолжаться и наращиваться, это дает хорошие условия для охраны государственной границы, для патриотического воспитания личного состава.

Вольфович: наши пограничники, как и другие силовики, готовы дать отпор вызовам и угрозам-10

Также сегодня, 22 мая, в Бресте открыли мемориальную доску на пересечении улиц Барсукова и Врублевского, которые носят имена легендарных командиров Брестской пограничной группы в послевоенное время и в переломный момент в истории страны – развала Советского Союза.

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович

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