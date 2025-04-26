Делегация МВД приняла участие в памятных митингах по случаю 39-летия аварии на ЧАЭС

В тот роковой день последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС самоотверженно помогали устранять 15 тысяч сотрудников милиции и военных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день 39-й годовщины трагедии на знаковое место возле монументов «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» прибыла делегация Министерства внутренних дел. Сотрудники ведомства и подрастающее поколение почтили память тех, кто отдал жизнь в борьбе с одной из крупнейших радиационной аварией в истории человечества. К мемориалам легли цветы. А в храме в честь иконы Божией Матери прозвучал молебен в память о жертвах той страшной техногенной катастрофы.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 39 лет. Мы помним каждого, кто, невзирая на обстоятельства, собравшись в мгновение, уехал выполнять свой служебный долг и зов сердца. С огромным уважением к тем, кто с нами в строю. Память тем, кто, к сожалению, уже не с нами. Мы помним каждого.

На месте общей памяти и скорби наградили ликвидаторов последствий аварии, которые выполняли свой долг, невзирая на опасность. Даже уже осознав ее в полной мере, с октября по ноябрь 1986-го сотрудники МВД несли службу по охране общественного порядка в зоне отчуждения.