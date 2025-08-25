Какие сезонные фрукты и ягоды самые полезные? Прогулялись по Комаровке с нутрициологом

Минский Комаровский рынок – отличное для этого место. Здесь можно найти витаминные продукты на любой вкус и кошелек. А вот какие же сезонные фрукты и ягоды стоит включить в свой рацион в этот период, как правильно их выбрать и сколько съесть, чтобы получить максимальную пользу? Спросим у нашего эксперта.

Анна Меркушевич, корреспондент: Конец лета, начало осени – время, когда на рынках полно вкусных, ароматных, сочных ягод и фруктов. Приглашаю вас сегодня совершить увлекательное путешествие в мир сезонных даров природы.

Анна Роенкова, диетолог, нутрициолог:

Полезны сезонные фрукты и ягоды, потому что они самые спелые, самое максимальное количество витаминов, плюс они ничем не обработаны. Поэтому в сезон обязательно ешьте фрукты и ягоды. В данный период у нас актуальны дыня, арбуз, яблоки, слива. То есть всегда ориентируйтесь на месяц сезона. Актуальность, скажем так, по времени года.

От ассортимента на рынке глаза разбегаются. Концентрируемся на арбузах. Они освежающие лидеры.

Анна Роенкова:

Арбузы полезны витаминами, особенно калий, потому что это частый микроэлемент, которого у нас, к сожалению, не достает в рационе, особенно у тех людей, которые переедают соли. Также, например, в семечках содержится очень много магния и цинка, поэтому тоже обратите внимание, на самом деле, те, кто любит пожевать семечки, обратите внимание на арбузы.