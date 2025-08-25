Белорусские аграрии намолотили более 8,2 млн тонн зерна с учётом рапса

В республиканской хлебной копилке уже 8 миллионов 292 тысячи тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенными темпами аграрии движутся к финишу жатвы: убрано 90 % полей с зерновыми и зернобобовыми культурами, за исключением кукурузы. Опасения касательно дождливого лета не подтвердились, напротив – в 2025 году золотые колосья хорошо налились. В сравнении с 2024-м, с гектара снимают на 8,5 центнера зерна больше. По данным Минсельхозпрода, на это утро вклад в общий каравай по областям следующий.

Минская область отправила в закрома более 2 миллионов тонн, Брестская и Гродненская свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн каждая, комбайнеры Витебского региона намолотили 776 тысяч тонн зерна, 1 миллион 111 тысяч – хлеборобы Могилевщины и 980 тысяч тонн собрали с полей в Гомельской области.

Попутно в стране идет уборка стратегического для Беларуси продукта – картофеля. И, судя по урожайности, вторым хлебом сможем не только себя обеспечить, но и соседей. В среднем с каждого гектара имеем почти на 73 центнера больше, чем в 2024 году. Всего на это утро накопано 25 тысяч тонн картофеля. Не стоит переживать белорусам и о наличии молочной, мясной продукции – заготовка кормов для животноводства идет по плану, а, значит, и на наших столах пусто не будет.