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У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться

08 января 2020 07:52
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Трудно представить, но в белорусских населенных пунктах насчитали более 10 тысяч пустующих и около 40 тысяч ветхих жилых домов. Что делать с таким «балластом»? У госорганов ответ категоричный – сносить, но у большинства таких домов имеется хозяин. И он такой постановкой вопроса может быть не согласен.

У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться-1

Александр Костюкевич, юрист:
Ранее, чтобы дом признали пустующим, нужно было в течение трех лет в каждом году, чтобы люди проживали менее тридцати дней. В настоящее время, чтобы он был признан пустующим, нужно, чтобы ни одного дня в течение трех лет собственник либо владелец в нем не проживали.

У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться-4

Расширяется и территория действия указа. Теперь не только сельская местность, но и города. Исполкомы уже формируют реестры и размещают их на официальных сайтах. Два раза в год комиссии будут обследовать проблемные строения и принимать решение, вносить его в список «под бульдозер» или нет.

Александр Костюкевич:
Если мы хотим продолжать пользоваться, проживать в этом доме, то в обязательном порядке в месячный срок с момента получения уведомления должны об этом уведомить исполнительные комитеты.

У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться-7

Если собственник не объявляется, то дом признается бесхозяйным и администрация принимает решение либо о сносе, либо о продаже через аукцион. С ветхими домами история несколько иная. Местные органы власти направляют уведомление о необходимости восстановить или снести строение.

Александр Костюкевич:
Если владелец не получает уведомление и в течение года он не принимает меры по восстановлению, то такие дома по решению суда будут изыматься у собственника путем выкупа или передаваться исполнительному комитету для продажи через аукцион.

У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться-10

Шанс на вторую жизнь может появиться у дома, если собственник наведет порядок в установленные законодательством сроки. По ряду уважительных причин их можно продлевать.

Александр Костюкевич:
Определен порядок работы с движимым имуществом, которое находится в доме. Если стоимость движимого имущества – до пяти базовых, оно признается бесхозяйным, без обращения в суд, если стоимость – более пяти базовых, то соответствующие органы или покупатели будут обращаться в суд.

У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться-13

Совет владельцам: если предстоит длительное отсутствие – работа за границей или служба в армии, приведите в порядок свой участок, чтобы на месте родового гнезда не найти чистое поле или новый дом, но уже не ваш.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Фотофакт # общество

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