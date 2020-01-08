У вас есть пустующий дом? Как его не лишиться

Трудно представить, но в белорусских населенных пунктах насчитали более 10 тысяч пустующих и около 40 тысяч ветхих жилых домов. Что делать с таким «балластом»? У госорганов ответ категоричный – сносить, но у большинства таких домов имеется хозяин. И он такой постановкой вопроса может быть не согласен.

Александр Костюкевич, юрист:

Ранее, чтобы дом признали пустующим, нужно было в течение трех лет в каждом году, чтобы люди проживали менее тридцати дней. В настоящее время, чтобы он был признан пустующим, нужно, чтобы ни одного дня в течение трех лет собственник либо владелец в нем не проживали.

Расширяется и территория действия указа. Теперь не только сельская местность, но и города. Исполкомы уже формируют реестры и размещают их на официальных сайтах. Два раза в год комиссии будут обследовать проблемные строения и принимать решение, вносить его в список «под бульдозер» или нет. Александр Костюкевич:

Если мы хотим продолжать пользоваться, проживать в этом доме, то в обязательном порядке в месячный срок с момента получения уведомления должны об этом уведомить исполнительные комитеты.

Если собственник не объявляется, то дом признается бесхозяйным и администрация принимает решение либо о сносе, либо о продаже через аукцион. С ветхими домами история несколько иная. Местные органы власти направляют уведомление о необходимости восстановить или снести строение. Александр Костюкевич:

Если владелец не получает уведомление и в течение года он не принимает меры по восстановлению, то такие дома по решению суда будут изыматься у собственника путем выкупа или передаваться исполнительному комитету для продажи через аукцион.

Шанс на вторую жизнь может появиться у дома, если собственник наведет порядок в установленные законодательством сроки. По ряду уважительных причин их можно продлевать. Александр Костюкевич:

Определен порядок работы с движимым имуществом, которое находится в доме. Если стоимость движимого имущества – до пяти базовых, оно признается бесхозяйным, без обращения в суд, если стоимость – более пяти базовых, то соответствующие органы или покупатели будут обращаться в суд.