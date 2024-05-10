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Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК

10 мая 2024 17:00
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В том время как наша страна праздновала День Великой Победы, латвийские силовики в очередной раз напомнили миру, как прибалтийские эсэсовцы в годы войны расправлялись с мирным населением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минули десятилетия, но мало что изменилось. Новые преступления сопредельной стороны фиксируют белорусские пограничники. На территории Браславского района на границе с Латвией обнаружены тела двух беженцев.

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК-1

Как рассказали в Госпогранкомитете нашей страны, один мужчина находился в канаве рядом с калиткой, второй – в 40 метрах от заграждения. Наши пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медики констатировали смерть беженцев. Это не первое проявление жестокости европейских силовиков. В том числе в Латвии бесчеловечное отношение к людям уже стало нормой. Как отметили в ГПК, всего с 2021 года белорусской стороной на границе со странами ЕС зафиксирована смерть 54 иностранцев.

# Беженцы # общество

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