В том время как наша страна праздновала День Великой Победы, латвийские силовики в очередной раз напомнили миру, как прибалтийские эсэсовцы в годы войны расправлялись с мирным населением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минули десятилетия, но мало что изменилось. Новые преступления сопредельной стороны фиксируют белорусские пограничники. На территории Браславского района на границе с Латвией обнаружены тела двух беженцев.

Как рассказали в Госпогранкомитете нашей страны, один мужчина находился в канаве рядом с калиткой, второй – в 40 метрах от заграждения. Наши пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медики констатировали смерть беженцев. Это не первое проявление жестокости европейских силовиков. В том числе в Латвии бесчеловечное отношение к людям уже стало нормой. Как отметили в ГПК, всего с 2021 года белорусской стороной на границе со странами ЕС зафиксирована смерть 54 иностранцев.