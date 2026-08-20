Премьер-министр Беларуси провел встречу с Президентом Мьянмы

Промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. Эти темы обсуждали во время встречи премьер‑министр Беларуси Александр Турчин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также в повестке были актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Кроме того, Александр Турчин и Мин Аун Хлайн приняли участие в Белорусско‑мьянманском бизнес‑форуме, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил глава белорусского правительства, стороны планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций. Документ гарантирует бизнесу прозрачные правила игры, безусловную защиту капитала и беспрепятственный вывод прибыли. Главная задача – создать инвесторам режим благоприятствования. Банк развития Беларуси и Минфин Мьянмы уже подготовили кредитное соглашение под конкретные проекты. Центробанки завершают выстраивание прямых расчетов, а «Белтаможсервис» отработал новые логистические маршруты.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Мьянма для нас представляет повышенное внимание с точки зрения наших экономических интересов. Мы уже реализуем там шесть проектов. Это проекты по линии МТЗ, МАЗа, до молочно-товарных ферм, до проектов в легкой промышленности. То есть у нас идет такая синергия, взаимное проникновение интересов. Поэтому мы возлагаем большие надежды на этот визит, который должен продвинуть наши отношения на всех их уровнях.

На полях форума развернулись масштабные B2B‑переговоры. Прямые контакты налаживают представители более 120 белорусских и 50 мьянманских предприятий. В планах участников – подписание свыше 20 контрактов. Главные направления сотрудничества: машиностроение, пищевая промышленность, медицина, финансы, логистика и образование. Одним из главных итогов форума станут конкретные шаги по развитию промышленной кооперации. Сборочные производства белорусских тракторов и грузовых автомобилей планируют запустить в Мьянме в первом квартале 2027 года.