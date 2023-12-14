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У рысей – полы с подогревом. Посмотрите, как зимуют животные в Минском зоопарке

14 декабря 2023 10:01
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

У рысей – полы с подогревом. Посмотрите, как зимуют животные в Минском зоопарке-1

В тепле и уюте. Именно так наши пушистые друзья проводят морозные будни в столичном зоопарке. Наведаемся в гости.

У рысей – полы с подогревом. Посмотрите, как зимуют животные в Минском зоопарке-4

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
У всех наших животных в вольерах есть укрытия. Это может быть какой-то внутренний домик у хищных кошек. У копытных – стационарный большой дом, куда они могут зайти. У более мелких животных – домики, укрытия, которые находятся в вольере. Все они утеплены. Если животным некомфортно, они спокойно могут туда спрятаться.

Подробнее смотрите в видео.

# Зоопарк # общество

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