У рысей – полы с подогревом. Посмотрите, как зимуют животные в Минском зоопарке

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В тепле и уюте. Именно так наши пушистые друзья проводят морозные будни в столичном зоопарке. Наведаемся в гости.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

У всех наших животных в вольерах есть укрытия. Это может быть какой-то внутренний домик у хищных кошек. У копытных – стационарный большой дом, куда они могут зайти. У более мелких животных – домики, укрытия, которые находятся в вольере. Все они утеплены. Если животным некомфортно, они спокойно могут туда спрятаться.