Прямой эфир

Как правильно кататься на коньках, сноуборде и ватрушке? Пообщались с инструкторами

14 декабря 2023 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Как правильно кататься на коньках, сноуборде и ватрушке? Пообщались с инструкторами-1

На крутых склонах встречают долгожданный сезон как взрослые, так и дети. Лыжи и сноуборд – главные спонсоры веселья. А если вы вдруг хотите стать главной звездой вечеринки на льду, прокатитесь с ветерком по белоснежному глянцу. Обучиться этому изящному искусству может каждый.

Как правильно кататься на коньках, сноуборде и ватрушке? Пообщались с инструкторами-4

Александр Гаевский, инструктор по фигурному катанию:
На льду нужно кататься против часовой стрелки, соблюдать скоростной режим, никого не подрезать, не обгонять. Не кататься против движения потока. Уже в три года можно приводить детей своих и кататься вместе с ними.

Как правильно кататься на коньках, сноуборде и ватрушке? Пообщались с инструкторами-7

Самое первое, с чего нужно начать, когда выходишь на лед, это посадка. Мы должны поставить ноги на ширине плеч, колени согнуты, спина наклонена чуть вперед, чтобы плечи были на уровне носков.

Подробности в видеоматериале.

# Развлечения # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал конкурс «Столичный веломаршрут». Рассказываем, почему в нём стоит поучаствовать
14 декабря 2023 09:00

В Минске стартовал конкурс «Столичный веломаршрут». Рассказываем, почему в нём стоит поучаствовать

Чем опасен перфекционизм и как от него избавиться? Ответил магистр психологии
14 декабря 2023 08:02

Чем опасен перфекционизм и как от него избавиться? Ответил магистр психологии

Курсанты Военной академии провели занятия по разведке
14 декабря 2023 07:31

Курсанты Военной академии провели занятия по разведке