Как правильно кататься на коньках, сноуборде и ватрушке? Пообщались с инструкторами

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На крутых склонах встречают долгожданный сезон как взрослые, так и дети. Лыжи и сноуборд – главные спонсоры веселья. А если вы вдруг хотите стать главной звездой вечеринки на льду, прокатитесь с ветерком по белоснежному глянцу. Обучиться этому изящному искусству может каждый.

Александр Гаевский, инструктор по фигурному катанию:

На льду нужно кататься против часовой стрелки, соблюдать скоростной режим, никого не подрезать, не обгонять. Не кататься против движения потока. Уже в три года можно приводить детей своих и кататься вместе с ними.