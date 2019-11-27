Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами

Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К уже традиционным еловым лапкам здесь добавили большие новогодние шары, которые будут радовать не только автомобилистов, но и пешеходов. Минчане старания озеленителей оценили.

Думаю, ветром занесло или что? А потом смотрю: да, действительно шарики. Красиво, интересно.

Если честно, первый раз такое вижу. Очень сильно впечатлен.