Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами

Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К уже традиционным еловым лапкам здесь добавили большие новогодние шары, которые будут радовать не только автомобилистов, но и пешеходов. Минчане старания озеленителей оценили.
Думаю, ветром занесло или что? А потом смотрю: да, действительно шарики. Красиво, интересно.
Если честно, первый раз такое вижу. Очень сильно впечатлен.
Все красиво. Я живу тут давно, и мне все нравится.