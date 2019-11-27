Прямой эфир

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами

27 ноября 2019 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздничные новогодние корзины можно увидеть почти на всей протяженности проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами-1

К уже традиционным еловым лапкам здесь добавили большие новогодние шары, которые будут радовать не только автомобилистов, но и пешеходов. Минчане старания озеленителей оценили.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами-4

Думаю, ветром занесло или что? А потом смотрю: да, действительно шарики. Красиво, интересно.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами-7

Если честно, первый раз такое вижу. Очень сильно впечатлен.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами-10

Все красиво. Я живу тут давно, и мне все нравится.

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нормы потребления воды для минчан урежут в четыре раза? Разбираемся, правда ли это
27 ноября 2019 18:43

Нормы потребления воды для минчан урежут в четыре раза? Разбираемся, правда ли это

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС
27 ноября 2019 18:04

Почему опасно спасать провалившихся под лёд и как проверять пиротехнику. Рассказывает МЧС

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов
27 ноября 2019 16:37

103 человека. Сергей Румас вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов