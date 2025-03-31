Денис Мороз: идёт подготовка к техническим переговорам с Россией о строительстве в Беларуси второй АЭС

Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Мороз – человек науки. В профессиональном бэкграунде – научная и образовательная деятельность. Достаточно было времени и обрести практические навыки. Четыре года и две недели, будучи заместителем министра энергетики, курировал два самых важных производственных объединения – «Белэнерго» и «Белтопгаз». А теперь ждет официальный министерский экзамен – Беларусь готовится к строительству второй АЭС.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Действительно, эта тема очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне. И сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта.