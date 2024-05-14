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Заупокойная молитва прошла в храмах Беларуси

14 мая 2024 12:31
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Радуница – особый день в календаре православных белорусов. Первое общецерковное после Пасхи поминовение усопших традиционно приходится на вторник. У нас это выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заупокойная молитва прошла в храмах Беларуси-1

По церковной традиции утро начинается с заупокойной молитвы и службы в храмах. Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы отдавать дань памяти близким, которых нет с нами, тем, кто научил растить хлеб и строить дома, передал свой опыт и знания. Молитвы произносят не только в храмах, но и на кладбищах. Многие побывали здесь заранее, чтобы навести у памятников порядок. Приезжают семьями, несут цветы, зажигают лампады.

Заупокойная молитва прошла в храмах Беларуси-4

Здесь покоятся мои родственники: две бабушки, мама, дедушка. Я сюда всегда прихожу. Это день встречи, я смогу с ними поговорить.

Заупокойная молитва прошла в храмах Беларуси-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Этот день помогает людям, потерявшим усопших, осмыслить, что они не потеряны, их души перешли в другую реальность. И нам очень важно с любовью, с верой совершать о них молитву. И молитва передаст им этот добрый посыл, передаст божье благословение, утешение.

Заупокойная молитва прошла в храмах Беларуси-10

Зажигать свечи и лампады на кладбищах верующие будут до позднего вечера. И хотя Радуница – это поминальный день в православной традиции, он не связан со скорбью. Церковь учит не поддаваться в этот день печали и унынию, а помнить, что вы пришли поделиться с усопшими радостью: своей уверенностью, что в будущем их ждет воскресение.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин

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