Заупокойная молитва прошла в храмах Беларуси

Радуница – особый день в календаре православных белорусов. Первое общецерковное после Пасхи поминовение усопших традиционно приходится на вторник. У нас это выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По церковной традиции утро начинается с заупокойной молитвы и службы в храмах. Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы отдавать дань памяти близким, которых нет с нами, тем, кто научил растить хлеб и строить дома, передал свой опыт и знания. Молитвы произносят не только в храмах, но и на кладбищах. Многие побывали здесь заранее, чтобы навести у памятников порядок. Приезжают семьями, несут цветы, зажигают лампады.

Здесь покоятся мои родственники: две бабушки, мама, дедушка. Я сюда всегда прихожу. Это день встречи, я смогу с ними поговорить.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Этот день помогает людям, потерявшим усопших, осмыслить, что они не потеряны, их души перешли в другую реальность. И нам очень важно с любовью, с верой совершать о них молитву. И молитва передаст им этот добрый посыл, передаст божье благословение, утешение.