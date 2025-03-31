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Новый глава Минской области: приложу максимум усилий, чтобы уровень жизни наших людей рос

31 марта 2025 17:15
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Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минскую область возглавил Алексей Кушнаренко. Читайте здесь. 

Новый глава Минской области: приложу максимум усилий, чтобы уровень жизни наших людей рос-2

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома: 
Приоритеты главой государства расставлены – это пятилетка качества. Под этим емким словом «качество» я понимаю, что это качество жизни наших людей, всех белорусов. Приложу максимум усилий, чтобы уровень жизни наших людей рос, благодаря нашему общему кропотливому труду. И я свою миссию как руководителя вижу в том, чтобы сохранить все, что было создано в области, и приумножить эти результаты.

# Алексей Кушнаренко # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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