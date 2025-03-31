Новый глава Минской области: приложу максимум усилий, чтобы уровень жизни наших людей рос

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

Приоритеты главой государства расставлены – это пятилетка качества. Под этим емким словом «качество» я понимаю, что это качество жизни наших людей, всех белорусов. Приложу максимум усилий, чтобы уровень жизни наших людей рос, благодаря нашему общему кропотливому труду. И я свою миссию как руководителя вижу в том, чтобы сохранить все, что было создано в области, и приумножить эти результаты.