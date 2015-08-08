У Ника Вуйчича родился второй сын
Новости США. Ник Вуйчич поделился радостной новостью в социальных сетях. Мальчика назвали Деян Леви. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.
Ник Вуйчич:
Деян Леви Вуйчич родился здоровым, слава Богу! Благодарю вас за ваши молитвы!
Напомним, Ник Вуйчич – человек, имя которого знают, без преувеличения, во всем мире.
Он научился быть счастливым и получать удовольствие от жизни, не имея при этом ни рук, ни ног.
Он благодарен судьбе за то, что родился именно таким. Его жизнь была нелегкой, но благодаря любви родителей, близких, и вере в Бога, он прошел через все невзгоды. И теперь его жизнь наполнена радостью и имеет смысл.
Он использует юмор и веру, чтобы вдохновить миллионы людей по всему миру, выступая на переполненных стадионах, встречаясь с мировыми лидерами и создавая бестселлеры.
Ник Вуйчич о том, как не потерять веру в свои силы, и, как не опустить руки в минуты, когда совсем тяжело, здесь.