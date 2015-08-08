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У Ника Вуйчича родился второй сын

08 августа 2015 14:02
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Новости США. Ник Вуйчич поделился радостной новостью в социальных сетях. Мальчика назвали Деян Леви. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Ник Вуйчич:
Деян Леви Вуйчич родился здоровым, слава Богу! Благодарю вас за ваши молитвы!

Напомним, Ник Вуйчич – человек, имя которого знают, без преувеличения, во всем мире.

У Ника Вуйчича родился второй сын -1



Он научился быть счастливым и получать удовольствие от жизни, не имея при этом ни рук, ни ног.

Он благодарен судьбе за то, что родился именно таким. Его жизнь была нелегкой, но благодаря любви родителей, близких, и вере в Бога, он прошел через все невзгоды. И теперь его жизнь наполнена радостью и имеет смысл.

У Ника Вуйчича родился второй сын -4

Он использует юмор и веру, чтобы вдохновить миллионы людей по всему миру, выступая на переполненных стадионах, встречаясь с мировыми лидерами и создавая бестселлеры.

Ник Вуйчич о том, как не потерять веру в свои силы, и, как не опустить руки в минуты, когда совсем тяжело, здесь

# общество # Фотофакт # Дети # Ник Вуйчич

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