У Ника Вуйчича родился второй сын

Новости США. Ник Вуйчич поделился радостной новостью в социальных сетях. Мальчика назвали Деян Леви. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.



Ник Вуйчич:

Деян Леви Вуйчич родился здоровым, слава Богу! Благодарю вас за ваши молитвы!

Напомним, Ник Вуйчич – человек, имя которого знают, без преувеличения, во всем мире.