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Лев Дуров перенес экстренную операцию на сердце

08 августа 2015 12:15
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Новости России. Как сообщают российские издания, состояние народного артиста СССР Льва Дурова остается крайне тяжелым.

Лев Дуров в пятницу потерял сознание, после чего был госпитализирован на скорой помощи с предварительным диагнозом «инсульт».

Чуть позже выяснилось, что у Льва Константиновича проблемы не с мозговым кровообращением, а с сердцем.

На консилиуме было принято решение об экстренной операции. После продолжительного хирургического вмешательства Льва Дурова перевели в кардиореанимацию.

Лев Константинович уже перенес два инфаркта, а также операцию на сердце, тогда же ему поставили кардиостимулятор. 

# общество # Российские актеры # Лев Дуров

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