Лев Дуров перенес экстренную операцию на сердце

Новости России. Как сообщают российские издания, состояние народного артиста СССР Льва Дурова остается крайне тяжелым.

Лев Дуров в пятницу потерял сознание, после чего был госпитализирован на скорой помощи с предварительным диагнозом «инсульт».

Чуть позже выяснилось, что у Льва Константиновича проблемы не с мозговым кровообращением, а с сердцем.

На консилиуме было принято решение об экстренной операции. После продолжительного хирургического вмешательства Льва Дурова перевели в кардиореанимацию.

Лев Константинович уже перенес два инфаркта, а также операцию на сердце, тогда же ему поставили кардиостимулятор.