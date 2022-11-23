«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах

Новости Беларуси. Календарная зима еще не вступила в свои права, а снег уже лежит, и любители активного отдыха достали свои коньки и лыжи. Спортивные площадки отреагировали и встречают первых гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гомеле начались массовые катания на открытых катках и лыжероллерной трассе. На свежем льду побывала Анна Корольчук.

Небольшой мороз и снег – идеальная погода, чтобы встать на коньки и лыжи. Открытые ледовые арены Гомеля начинают новый сезон. Здесь обновили инвентарь и залили свежий лед. Любители активного отдыха успели соскучиться по этим площадкам и поспешили оценить покрытие.

Дедушка приводит, я сама люблю кататься.

Мне нравится, потому что тут можно кататься, как на роликах, только это коньки.

Все замечательно, лед прекрасный! Очень долго ждали его, надеялись, что все будет хорошо. Лед сегодня шикарный.

Первых посетителей на этой неделе встретил и лыжероллерный комплекс областного центра. После выпадения первого снега горожане сразу стали интересоваться состоянием трасс. Сейчас они готовы к марафонам – снегоходы утрамбовали покрытие.

Анна Корольчук, корреспондент:

Биатлонный комплекс «Сож» на берегу гребного канала открылся в 2019 году. Гомель был единственным областным центром, в котором не было подобного спортивного объекта. Сейчас в распоряжении любителей лыж разминочный и штрафной круги, а также километровая трасса с двумя подъемами.

Работает прокат инвентаря – комплекс новый, потому и оборудование соответствующее. Насладиться лыжными заездами здесь можно будет, даже если зима выдастся без снега.

Сергей Макарчук, директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону:

У нас заряжены снегогенераторы, мы их апробировали, попробовали, но нужен минус. Очень нужен минус. Поэтому будем ждать минус. И будем ждать влажность. Должна быть влажность большая, чтобы могли работать пушки и давать снег.

Снежные пушки для таких объектов обязательны: важно не срывать учебный процесс для будущих звезд биатлона. Однако главная цель – сделать зимний спорт доступным не только для профессионалов, но и для тех, кто делает первые шаги. Своя пара коньков или лыж уже стала привычным атрибутом адептов здорового образа жизни. Инфраструктура в регионе должна соответствовать.