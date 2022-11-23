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«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах

23 ноября 2022 17:46
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Новости Беларуси. Календарная зима еще не вступила в свои права, а снег уже лежит, и любители активного отдыха достали свои коньки и лыжи. Спортивные площадки отреагировали и встречают первых гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гомеле начались массовые катания на открытых катках и лыжероллерной трассе.

На свежем льду побывала Анна Корольчук.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-1

Небольшой мороз и снег – идеальная погода, чтобы встать на коньки и лыжи. Открытые ледовые арены Гомеля начинают новый сезон. Здесь обновили инвентарь и залили свежий лед. Любители активного отдыха успели соскучиться по этим площадкам и поспешили оценить покрытие.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-4

Дедушка приводит, я сама люблю кататься.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-7

Мне нравится, потому что тут можно кататься, как на роликах, только это коньки.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-10

Все замечательно, лед прекрасный! Очень долго ждали его, надеялись, что все будет хорошо. Лед сегодня шикарный.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-13

Первых посетителей на этой неделе встретил и лыжероллерный комплекс областного центра. После выпадения первого снега горожане сразу стали интересоваться состоянием трасс. Сейчас они готовы к марафонам – снегоходы утрамбовали покрытие.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-16

Анна Корольчук, корреспондент:
Биатлонный комплекс «Сож» на берегу гребного канала открылся в 2019 году. Гомель был единственным областным центром, в котором не было подобного спортивного объекта. Сейчас в распоряжении любителей лыж разминочный и штрафной круги, а также километровая трасса с двумя подъемами.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-19

Работает прокат инвентаря – комплекс новый, потому и оборудование соответствующее. Насладиться лыжными заездами здесь можно будет, даже если зима выдастся без снега.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-22

Сергей Макарчук, директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону:
У нас заряжены снегогенераторы, мы их апробировали, попробовали, но нужен минус. Очень нужен минус. Поэтому будем ждать минус. И будем ждать влажность. Должна быть влажность большая, чтобы могли работать пушки и давать снег.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-25

Снежные пушки для таких объектов обязательны: важно не срывать учебный процесс для будущих звезд биатлона. Однако главная цель – сделать зимний спорт доступным не только для профессионалов, но и для тех, кто делает первые шаги. Своя пара коньков или лыж уже стала привычным атрибутом адептов здорового образа жизни. Инфраструктура в регионе должна соответствовать.

«У нас заряжены снегогенераторы». В Гомеле уже можно кататься на открытых катках и лыжных трассах-28

Александр Асташонок, заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Планы у нас, конечно, грандиозные. Это 46 хоккейных коробок, порядка 30 катков. Именно тех сооружений, которые отвечают технике безопасности. Кроме того, многие точки будут обеспечены пунктами согрева.

С приходом устойчивого мороза к этой работе подключатся и учреждения образования – около школ зальют площадки для учеников и местных жителей.

# Зимние виды спорта # общество # Анна Корольчук # Сергей Макарчук # Александр Асташонок # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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