«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома

Новости Беларуси. Торжественные линейки 1 сентября проходят преимущественно для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

Как пояснили в Министерстве образования, школьников ждут более длительные перерывы и соблюдение элементарных правил гигиены. Также специалисты обращаются к родителям с просьбой не обращать внимание на призывы ряда Telegram-каналов отказаться от гособразования и обучать детей дома.

Наталья Иванова, главный специалист Министерства образования Беларуси:

При организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану все-таки на ребенка ложится очень большая нагрузка. И родители должны четко осознавать, что ребенок полностью самостоятельно должен усваивать учебный план, сдавать зачеты, контрольные. То есть это достаточно сложно. Вряд ли родители смогут дать возможность своим ребятам провести какие-то опыты, демонстрации. Наверняка дома нет того оборудования, которое поможет в освоении учебного предмета.