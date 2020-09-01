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«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома

01 сентября 2020 08:36
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Новости Беларуси. Торжественные линейки 1 сентября проходят преимущественно для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома-1

Как пояснили в Министерстве образования, школьников ждут более длительные перерывы и соблюдение элементарных правил гигиены. Также специалисты обращаются к родителям с просьбой не обращать внимание на призывы ряда Telegram-каналов отказаться от гособразования и обучать детей дома.

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома-4

Наталья Иванова, главный специалист Министерства образования Беларуси:
При организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану все-таки на ребенка ложится очень большая нагрузка. И родители должны четко осознавать, что ребенок полностью самостоятельно должен усваивать учебный план, сдавать зачеты, контрольные. То есть это достаточно сложно. Вряд ли родители смогут дать возможность своим ребятам провести какие-то опыты, демонстрации. Наверняка дома нет того оборудования, которое поможет в освоении учебного предмета.

«На ребёнка ложится очень большая нагрузка». В Минобразования просят родителей не слушать призывы обучать детей дома-7

Специалисты напоминают: индивидуальное обучение и образование на дому возможны лишь в исключительных случаях. Они предусмотрены для одаренных ребят и детей, которые не могут посещать школу по медицинским показаниям.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Иванова # Фотофакт

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