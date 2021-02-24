Водолечебница и стоматология. Новая детская поликлиника появится в Лошице

Новости Беларуси. С бассейном и безбарьерной средой. Архитекторы разрабатывают проект новой детской поликлиники в Лошице. Учреждение будет рассчитано на 480 посещений в смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С бассейном и безбарьерной средой. Архитекторы разрабатывают проект новой детской поликлиники в Лошице. Учреждение будет рассчитано на 480 посещений в смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание построят семиэтажным, будет сложная конфигурация в монолитно-каркасном исполнении. Помимо педиатрических отделений в нем предусмотрены водолечебница и стоматология. Также оборудуют отделения медицинской реабилитации, функциональной диагностики и физиотерапевтические кабинеты.
Отдельно с улицы построят вход в инфекционный блок с фильтр-боксом и отделение неотложной помощи. Архитектурный проект проходит экспертизу, следующая стадия – разработка документации.