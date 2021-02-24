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Водолечебница и стоматология. Новая детская поликлиника появится в Лошице

24 февраля 2021 19:52
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Новости Беларуси. С бассейном и безбарьерной средой. Архитекторы разрабатывают проект новой детской поликлиники в Лошице. Учреждение будет рассчитано на 480 посещений в смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водолечебница и стоматология. Новая детская поликлиника появится в Лошице -1

Здание построят семиэтажным, будет сложная конфигурация в монолитно-каркасном исполнении. Помимо педиатрических отделений в нем предусмотрены водолечебница и стоматология. Также оборудуют отделения медицинской реабилитации, функциональной диагностики и физиотерапевтические кабинеты.

Водолечебница и стоматология. Новая детская поликлиника появится в Лошице -4

Отдельно с улицы построят вход в инфекционный блок с фильтр-боксом и отделение неотложной помощи. Архитектурный проект проходит экспертизу, следующая стадия – разработка документации.

# Поликлиники в Минске # общество # Фотофакт

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