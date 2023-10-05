У нарушителей изымают автомобили. Какие правила должны соблюдать таксисты?

Времена, когда на рынке пассажироперевозок властвовали таксопарки, все машины проходили своевременный техосмотр, а водители перед выходом на смену в обязательном порядке посещали медработника, канули в лету. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Совсем недавно Минтранс подвел итоги общественного обсуждения проекта Указа Президента «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документом предусматривается создание государственного реестра автоперевозок в нерегулярном сообщении. В него включат всех диспетчеров, перевозчиков, водителей, а также используемые ими транспортные средства. Кроме того, проектом устанавливается обязанность для перевозчиков обеспечить свои автомобили видеорегистраторами. Без включения в этот реестр люди и транспорт будут считаться нелегалами. Какие еще изменения ждут рынок такси в нашей стране? Что сейчас грозит таксистам-нелегалам? Об этом и не только поговорим с начальником управления Филиала транспортной инспекции по Минску и области Александром Коваленко. Какие изменения для таксистов появятся в новом Указе? Сергей Шуманский:

У нас уже стало доброй традицией, мы раз в квартал стабильно встречаемся и говорим на тему нерегулярных перевозок. Маршрутки, такси, сегодняшняя тема – нелегальное такси и все, что связано с нарушением перевозок такси. И одна из, наверное, самых интересных тем – это проект Указа нового. Давайте подробнее о нем поговорим, что он в себя включает, что подразумевает, какие изменения внесет?

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта Филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Проект Указа Президента, я думаю, телезрители уже наслышаны об этом, было общественное обсуждение. И я думаю, в скором времени он будет подписан. Что он в себе несет? Должен регулировать рынок перевозок в нерегулярном сообщении, в которым относятся и перевозки автомобилями такси. Будет создан реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении, в который будут включаться все транспортные средства, все водители, все диспетчеры, все перевозчики. Также будет информация о договорах между ними, информация о транспортных средствах, о пройденных техосмотрах, страховках, заключенных договорах страхования. Именно все то, что касается перевозок, что в настоящий момент бывает очень сложно контролировать. Для того, чтобы контроль был адекватным, прозрачным, чтобы перевозчики, также и водители, диспетчеры не находили каких-то лазеек для ухода от уплаты налогов, еще какие-то правонарушения совершали. То есть создается данный реестр, чтобы контролирующий орган мог четко понимать, кто там в данном случае при определенной перевозке является перевозчиком, кто водителем, кто диспетчером. Если в него не будет включен как субъект хозяйствования, так и водитель, так и транспортное средство, если мы где-то выявляем данных нарушителей при перевозке пассажиров, то это автоматически станет незаконной предпринимательской деятельностью, будет применена соответствующая ответственность. Это уже будет часть 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности, когда такая деятельность запрещена. И в данном случае она у нас будет запрещена Указом Президента. Сергей Шуманский:

Я так понимаю, что это будет итог проделанной работы и, наверное, неспроста, то есть все-таки существуют у нас проблемы.

Александр Коваленко:

Конечно, проблемы существуют. То есть рынок у нас именно перевозок пассажиров нерегулярного сообщения, к которым относятся также и перевозки автомобилями такси, в настоящее время свободный. Иногда контролирующим органам очень тяжело установить субъект хозяйствования, его место нахождения, кто является директором, сейчас очень популярная у них мера стала – фирмы «однодневки», которые перерегистрируются в течение месяца несколько раз даже. И поэтому, чтобы это исключить, принимается данная мера, был разработан данный Указ. Проделана огромная работа не только транспортной инспекцией и Минтрансом, но и другими контролирующими органами. И если это заработает, то я думаю, что будет это полезно как для государства, так и для обычного человека, который будет уверен, что перед ним перевозчик, либо водитель, либо транспортное средство, которое соответствует требованиям законодательства, что он безопасно доедет в точку, в которую планировал. Сергей Шуманский:

Я так понимаю, что одна из относительно новых мер, это изъятие автомобилей такси. Александр Коваленко:

Да, в последнее время мы начали практиковать данную меру в отношении легковых автомобилей. То есть если мы работали в отношении автобусов категории М2, которые осуществляют перевозку пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного, данная мера показала, что она работает. Многие стали уходить на регулярные маршруты, получать карточки маршрутов и работать в белой зоне. Поэтому сейчас мы работаем конкретно в отношении нелегалов, то есть физических лиц, которые не зарегистрированы как ИП или у них нет места работы какого-то. Или есть место работы, они там вечером на своем автомобиле возят пассажиров, одна из мер, которая можно даже сказать профилактическая: мы изымаем транспортное средство, как вещественное доказательство, то есть оно же является орудием совершения правонарушения. Если мы изымаем, помещаем на стоянку до решения суда, соответственно, человек не может им пользоваться и не может дальше нарушать закон. Что грозит водителям, которые попытались скрыться от правоохранительных органов? Сергей Шуманский:

Я так понимаю, что как следствие этой меры появились эти, скажем так, нюансы, когда водители начали скрываться. Уже был один пример.

Александр Коваленко:

Убедились на собственном опыте, что людям грозит такая мера, предпринимают попытки скрыться с места совершения правонарушения, либо документы не предоставляют, либо закрываются, уходят от автомобиля, либо еще какие-то меры противодействия предпринимают. Наиболее частые случаи, конечно, сейчас скрытие с места остановки, но я рекомендую так не поступать, потому что в любом случае либо мы остановим, либо сотрудники ГАИ остановят, а даже если не остановят данный водитель в любом случае будет установлен и привлечен к ответственности. Как пример, недавний случай: водитель предпринял попытку скрыться, не подчинился требованиям об остановке работников транспортной инспекции, за что был привлечен к административной ответственности в виде административного задержания сроком на 14 суток, параллельно ГАИ его лишило водительского удостоверения, права управления на полгода, плюс штраф 10 базовых величин. Что касается нашего нарушителя, с которым вы участвовали, мы участвовали, было в отношении него составлено два административных протокола, сегодня он к нам явился в транспортную инспекцию, но подумал человек, как сказал, осознал, вину признал, но в любом случае это его не освободит от ответственности, протокол будет направлен в суд, будет вынесено какое-то решение, я вам сообщу, что было за решение. Сергей Шуманский:

Что касается позиции транспортной инспекции, понятно, есть нюансы, есть нарушения какие-то, есть люди, которые говорят, что они не сознательно нарушают, кто-то есть, кто конкретно понимает, что он нарушает и будет нарушать. Позиция транспортной инспекции, можно ли как-то, скажем, даже с какими-то мелкими нарушениями оставаться нормальным таксистом, нормальным водителем, нормальным перевозчиком? Я к тому, что, может, нужно сделать, чтобы как-то навести порядок в этой сфере?