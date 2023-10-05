У нарушителей изымают автомобили. Какие правила должны соблюдать таксисты?
Времена, когда на рынке пассажироперевозок властвовали таксопарки, все машины проходили своевременный техосмотр, а водители перед выходом на смену в обязательном порядке посещали медработника, канули в лету. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
Совсем недавно Минтранс подвел итоги общественного обсуждения проекта Указа Президента «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документом предусматривается создание государственного реестра автоперевозок в нерегулярном сообщении. В него включат всех диспетчеров, перевозчиков, водителей, а также используемые ими транспортные средства. Кроме того, проектом устанавливается обязанность для перевозчиков обеспечить свои автомобили видеорегистраторами. Без включения в этот реестр люди и транспорт будут считаться нелегалами.
Какие еще изменения ждут рынок такси в нашей стране? Что сейчас грозит таксистам-нелегалам? Об этом и не только поговорим с начальником управления Филиала транспортной инспекции по Минску и области Александром Коваленко.
Какие изменения для таксистов появятся в новом Указе?
Сергей Шуманский:
У нас уже стало доброй традицией, мы раз в квартал стабильно встречаемся и говорим на тему нерегулярных перевозок. Маршрутки, такси, сегодняшняя тема – нелегальное такси и все, что связано с нарушением перевозок такси. И одна из, наверное, самых интересных тем – это проект Указа нового. Давайте подробнее о нем поговорим, что он в себя включает, что подразумевает, какие изменения внесет?
Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта Филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:
Проект Указа Президента, я думаю, телезрители уже наслышаны об этом, было общественное обсуждение. И я думаю, в скором времени он будет подписан. Что он в себе несет? Должен регулировать рынок перевозок в нерегулярном сообщении, в которым относятся и перевозки автомобилями такси. Будет создан реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении, в который будут включаться все транспортные средства, все водители, все диспетчеры, все перевозчики. Также будет информация о договорах между ними, информация о транспортных средствах, о пройденных техосмотрах, страховках, заключенных договорах страхования. Именно все то, что касается перевозок, что в настоящий момент бывает очень сложно контролировать. Для того, чтобы контроль был адекватным, прозрачным, чтобы перевозчики, также и водители, диспетчеры не находили каких-то лазеек для ухода от уплаты налогов, еще какие-то правонарушения совершали. То есть создается данный реестр, чтобы контролирующий орган мог четко понимать, кто там в данном случае при определенной перевозке является перевозчиком, кто водителем, кто диспетчером. Если в него не будет включен как субъект хозяйствования, так и водитель, так и транспортное средство, если мы где-то выявляем данных нарушителей при перевозке пассажиров, то это автоматически станет незаконной предпринимательской деятельностью, будет применена соответствующая ответственность. Это уже будет часть 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности, когда такая деятельность запрещена. И в данном случае она у нас будет запрещена Указом Президента.
Сергей Шуманский:
Я так понимаю, что это будет итог проделанной работы и, наверное, неспроста, то есть все-таки существуют у нас проблемы.
Александр Коваленко:
Конечно, проблемы существуют. То есть рынок у нас именно перевозок пассажиров нерегулярного сообщения, к которым относятся также и перевозки автомобилями такси, в настоящее время свободный. Иногда контролирующим органам очень тяжело установить субъект хозяйствования, его место нахождения, кто является директором, сейчас очень популярная у них мера стала – фирмы «однодневки», которые перерегистрируются в течение месяца несколько раз даже. И поэтому, чтобы это исключить, принимается данная мера, был разработан данный Указ. Проделана огромная работа не только транспортной инспекцией и Минтрансом, но и другими контролирующими органами. И если это заработает, то я думаю, что будет это полезно как для государства, так и для обычного человека, который будет уверен, что перед ним перевозчик, либо водитель, либо транспортное средство, которое соответствует требованиям законодательства, что он безопасно доедет в точку, в которую планировал.
Сергей Шуманский:
Я так понимаю, что одна из относительно новых мер, это изъятие автомобилей такси.
Александр Коваленко:
Да, в последнее время мы начали практиковать данную меру в отношении легковых автомобилей. То есть если мы работали в отношении автобусов категории М2, которые осуществляют перевозку пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного, данная мера показала, что она работает. Многие стали уходить на регулярные маршруты, получать карточки маршрутов и работать в белой зоне. Поэтому сейчас мы работаем конкретно в отношении нелегалов, то есть физических лиц, которые не зарегистрированы как ИП или у них нет места работы какого-то. Или есть место работы, они там вечером на своем автомобиле возят пассажиров, одна из мер, которая можно даже сказать профилактическая: мы изымаем транспортное средство, как вещественное доказательство, то есть оно же является орудием совершения правонарушения. Если мы изымаем, помещаем на стоянку до решения суда, соответственно, человек не может им пользоваться и не может дальше нарушать закон.
Что грозит водителям, которые попытались скрыться от правоохранительных органов?
Сергей Шуманский:
Я так понимаю, что как следствие этой меры появились эти, скажем так, нюансы, когда водители начали скрываться. Уже был один пример.
Александр Коваленко:
Убедились на собственном опыте, что людям грозит такая мера, предпринимают попытки скрыться с места совершения правонарушения, либо документы не предоставляют, либо закрываются, уходят от автомобиля, либо еще какие-то меры противодействия предпринимают. Наиболее частые случаи, конечно, сейчас скрытие с места остановки, но я рекомендую так не поступать, потому что в любом случае либо мы остановим, либо сотрудники ГАИ остановят, а даже если не остановят данный водитель в любом случае будет установлен и привлечен к ответственности. Как пример, недавний случай: водитель предпринял попытку скрыться, не подчинился требованиям об остановке работников транспортной инспекции, за что был привлечен к административной ответственности в виде административного задержания сроком на 14 суток, параллельно ГАИ его лишило водительского удостоверения, права управления на полгода, плюс штраф 10 базовых величин. Что касается нашего нарушителя, с которым вы участвовали, мы участвовали, было в отношении него составлено два административных протокола, сегодня он к нам явился в транспортную инспекцию, но подумал человек, как сказал, осознал, вину признал, но в любом случае это его не освободит от ответственности, протокол будет направлен в суд, будет вынесено какое-то решение, я вам сообщу, что было за решение.
Сергей Шуманский:
Что касается позиции транспортной инспекции, понятно, есть нюансы, есть нарушения какие-то, есть люди, которые говорят, что они не сознательно нарушают, кто-то есть, кто конкретно понимает, что он нарушает и будет нарушать. Позиция транспортной инспекции, можно ли как-то, скажем, даже с какими-то мелкими нарушениями оставаться нормальным таксистом, нормальным водителем, нормальным перевозчиком? Я к тому, что, может, нужно сделать, чтобы как-то навести порядок в этой сфере?
Александр Коваленко:
Пока мы работаем по старинке в рамках действующего законодательства, я думаю, такого глобального законодательно ничего не получится сделать, основная мера – это профилактика, все-таки обратиться к водителям, к перевозчикам, мы живем в одной стране, соответственно, и желательно в этой стране не нарушать закон, уважать как себя, так и других людей. Что касается вашего вопроса, да, дешевле и правильнее будет подчиниться требованию работника транспортной инспекции, предъявить документы необходимые, даже если человек совершил какое-то правонарушение грубое либо незаконной какой-то деятельностью занимается, в любом случае, признание вины смягчает наказание. А если человек начинает оказывать некое сопротивление, как показывает практика, он может остаться не только без прав, но и без машины, еще получить себе некий административный срок, поэтому всем рекомендую, соблюдать законодательство и не поступать, как человек в нашем сюжете.
Возможно ли легальное такси, которое будет ориентировано на пассажиров?
Сергей Шуманский:
Как вы считаете, это сугубо личное мнение, можем ли мы в каком-то обозримом будущем выйти конкретно на легальное такси, которое будет ориентировано на пассажиров, на людей?
Александр Коваленко:
Как практика показывает, оно и должно было так быть, то есть меры, которые приняты в данном случае Президентом, это Декрет о развитии предпринимательства, которые убрал некоторые препоны в работе, в коммерческой деятельности, когда отменяли путевые листы, когда убрали лицензирование сферы такси, то есть была надежда на то, что рынок сам себя будет регулировать, люди будут добросовестно работать. Пожалуйста, работайте, но соблюдайте законодательство. К сожалению, если нет должного контроля, то люди у нас начинают всякие искать лазейки, пути, чтобы обойти какие-то меры запретные, что и приводит к такой ситуации, которая сейчас, то есть много нарушений в сфере такси, каждый ездит, как хочет, но есть примеры положительные, есть добросовестные перевозчики и в Минске. Такие есть, которые автомобиль оформляют, водитель оформлен соответствующее в организации. Поэтому в ближайшем обозримом будущем, я думаю, все-таки мера именно Указа Президента, в данном случае сработает, порядок будет наведен.
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