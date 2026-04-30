Колоритный этнотур – побывали в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта
Белорусский скансен, музей народной архитектуры и быта – фаворит всех туристов. Здесь можно совершить колоритный этнотур, узнать о жизни предков, поучаствовать в обрядах и закружиться в народных танцах. Сегодня мы приглашаем на Поднепровье – край Днепра и Сожа. Это огромный регион на востоке Беларуси, который включает в себя часть Могилевской, Минской, Витебской и Гомельской областей. Именно благодаря этому уголку синеокой до наших дней сохранился обряд «Гуканне вясны». Замкнутый веночный двор словно отправляет в сказку о трех богатырях, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Тут зямля належала не кожнай сям'і, а ўсяму грамадству адразу, усім людзям. Напрыклад, чым больш у вас дзяцей, тым больш вам землі дадуць ў наступным годзе на агульнам сходе людзi.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Крыши очень привлекательные. Расскажите, какая технология была?
Сергей Ермолович:
Такія стрэхi рабілі па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Гэта не проста салома на стрэхах, гэта чарот. Ён расце ў вадзе. Па-руску камыш. Такая стрэха добра захоўвае цёпла, вільгаць не прапускае. Ёсць адзін нюанс – не так моцна гніе, таму можа праслужыць да 50-60 гадоў. Тут дзве хаты, па сутнасці жыло дзве сям'і.
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