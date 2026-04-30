Колоритный этнотур – побывали в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта

У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев

Белорусский скансен, музей народной архитектуры и быта – фаворит всех туристов. Здесь можно совершить колоритный этнотур, узнать о жизни предков, поучаствовать в обрядах и закружиться в народных танцах. Сегодня мы приглашаем на Поднепровье – край Днепра и Сожа. Это огромный регион на востоке Беларуси, который включает в себя часть Могилевской, Минской, Витебской и Гомельской областей. Именно благодаря этому уголку синеокой до наших дней сохранился обряд «Гуканне вясны». Замкнутый веночный двор словно отправляет в сказку о трех богатырях, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Тут зямля належала не кожнай сям'і, а ўсяму грамадству адразу, усім людзям. Напрыклад, чым больш у вас дзяцей, тым больш вам землі дадуць ў наступным годзе на агульнам сходе людзi.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Крыши очень привлекательные. Расскажите, какая технология была?