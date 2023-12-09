У монумента Победы в Минске прошёл митинг-реквием

Жертв зверских преступлений нацистов вспоминают сегодня, 9 декабря, в Минске. Митинг-реквием прошел у монумента Победы. Почтить безвинно погибших пришли неравнодушные белорусы. Среди них много молодежи: ученики школ и гимназий, студенты столичных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это особенно ценно, ведь именно молодому поколению предстоит сохранять независимость нашей страны, не позволять искажать и переписывать историю.

Уриэль Шахия, студент Белорусского национального технического университета: Я хочу учить историю Беларуси, я люблю Беларусь. Приехал сюда из Конго учиться.

Алексей Балыш, секретарь БРСМ Белорусского национального технического университета: Сюда пригласил иностранных студентов, чтобы они также чтили память белорусского народа, понимали, где они на данный момент проживают, какую историю прожил белорусский народ.

Андрей Стовба, заместитель начальника штаба Поста № 1 Минска:

Наша страна является оплотом мира и созидания. В то время, когда вокруг нас гремит война, наши дети могут спокойно ходить в школу, заниматься своими делами, наша молодежь обучаться в университетах.

В годы Великой Отечественной на территории Беларуси нацисты провели не менее 180 карательных операций. Эксперты генеральной прокуратуры ежедневно устанавливают новые факты геноцида белорусского народа.