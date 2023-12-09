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У монумента Победы в Минске прошёл митинг-реквием

09 декабря 2023 13:36
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Жертв зверских преступлений нацистов вспоминают сегодня, 9 декабря, в Минске. Митинг-реквием прошел у монумента Победы. Почтить безвинно погибших пришли неравнодушные белорусы. Среди них много молодежи: ученики школ и гимназий, студенты столичных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У монумента Победы в Минске прошёл митинг-реквием-1

Это особенно ценно, ведь именно молодому поколению предстоит сохранять независимость нашей страны, не позволять искажать и переписывать историю.

У монумента Победы в Минске прошёл митинг-реквием-4

Уриэль Шахия, студент Белорусского национального технического университета:
Я хочу учить историю Беларуси, я люблю Беларусь. Приехал сюда из Конго учиться.

У монумента Победы в Минске прошёл митинг-реквием-7

Алексей Балыш, секретарь БРСМ Белорусского национального технического университета:
Сюда пригласил иностранных студентов, чтобы они также чтили память белорусского народа, понимали, где они на данный момент проживают, какую историю прожил белорусский народ.

У монумента Победы в Минске прошёл митинг-реквием-10

Андрей Стовба, заместитель начальника штаба Поста № 1 Минска:
Наша страна является оплотом мира и созидания. В то время, когда вокруг нас гремит война, наши дети могут спокойно ходить в школу, заниматься своими делами, наша молодежь обучаться в университетах.

В годы Великой Отечественной на территории Беларуси нацисты провели не менее 180 карательных операций. Эксперты генеральной прокуратуры ежедневно устанавливают новые факты геноцида белорусского народа.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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