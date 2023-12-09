Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу

В Минске завершается новогоднее оформление площадей, улиц и зданий. В этом году все праздничные локации готовились продемонстрировать сказочный дизайн уже к 10 декабря. Праздничная атмосфера от больших площадей до уютных дворов, от крупных объектов до маленьких предприятий в ток-шоу «Большой город» 10 декабря в 10:00.

Новый год в «Большом городе». Более 250 мероприятий, 27 елей, около полутысячи световых композиций и километры праздничных огней.

– Это будет порядка 280 километров, мы приближаемся уже к этой цифре.

– То есть расстояние от Минска до достаточно отдаленного районного центра.

Торжественный запуск городской иллюминации! Впервые огни большого города станут поводом для настоящего праздника.

Одномоментным нажатием кнопки будет включена вся городская иллюминация.

Новые локации, сказочный дизайн и праздничный размах новогоднего настроения.

Там будут представлены большие форматные дома, самые высокие из которых будут 11 метров. Праздник, который дарит надежду на будущее и возвращает в лучшие моменты из детства.