Прямой эфир

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу

09 декабря 2023 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске завершается новогоднее оформление площадей, улиц и зданий. В этом году все праздничные локации готовились продемонстрировать сказочный дизайн уже к 10 декабря.

Праздничная атмосфера от больших площадей до уютных дворов, от крупных объектов до маленьких предприятий в ток-шоу «Большой город» 10 декабря в 10:00.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-1

Новый год в «Большом городе». Более 250 мероприятий, 27 елей, около полутысячи световых композиций и километры праздничных огней.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-4

Это будет порядка 280 километров, мы приближаемся уже к этой цифре.
– То есть расстояние от Минска до достаточно отдаленного районного центра.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-7

Торжественный запуск городской иллюминации! Впервые огни большого города станут поводом для настоящего праздника.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-10

Одномоментным нажатием кнопки будет включена вся городская иллюминация.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-13

Новые локации, сказочный дизайн и праздничный размах новогоднего настроения.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-16

Там будут представлены большие форматные дома, самые высокие из которых будут 11 метров.

Праздник, который дарит надежду на будущее и возвращает в лучшие моменты из детства.

Километры праздничных огней. Готовимся к Новому году в «Большом городе». Анонс ток-шоу-19

Стилизованные игрушки, которые отражают внешне те стеклянные игрушки, которые на данный момент уже являются определенной драгоценностью.

Ток-шоу «Большой город» о самых красивых новогодних локациях и самых интересных городских мероприятиях и акциях. Воскресенье, 10:00.

# Новый год # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Космонавт Олег Новицкий стал почётным профессором БНТУ
09 декабря 2023 12:00

Космонавт Олег Новицкий стал почётным профессором БНТУ

Память жертв геноцида почтили в Минске
09 декабря 2023 11:52

Память жертв геноцида почтили в Минске

Электронные очереди, молодые врачи и зарплаты медиков. Обсудили актуальные темы с депутатом Мингорсовета
09 декабря 2023 11:30

Электронные очереди, молодые врачи и зарплаты медиков. Обсудили актуальные темы с депутатом Мингорсовета