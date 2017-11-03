«У меня слезы на глазах»: в Жодино открылся новый детсад

Новости Беларуси. В Жодино – новый детский сад. Учреждение под названием «Солнышко» гостеприимно открыло двери для дошколят. На открытие такого важного объекта пригласили руководство области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сад – долгожданная и уже сбывшаяся мечта жителей нового микрорайона: дома росли как грибы, а вот дошкольного учреждения не хватало. Наконец, эта несправедливость решилась. Довольны все.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

Это была большая потребность в новом микрорайоне развивающемся. На этой территории есть только одна школа. Мы понимали, что доставлять детей в детсады родителям достаточно проблематично. Таким образом, мы, открывая это дошкольное учреждение, решаем проблему с обеспеченностью местами в детских садах города Жодино с учетом того, что мы сегодня имеем возможность принимать детей с двухлетнего возраста, набирая и ясельные группы.

Для малышей в садике сделали все от души: уютные комнаты с множеством игрушек, игровые зоны с яркими горками и качелями, современную спортивную площадку, компьютерный класс и бассейн с уникальным режимом циркуляции воды. Садик рассчитан на 230 мест.