«У меня слезы на глазах»: в Жодино открылся новый детсад
Новости Беларуси. В Жодино – новый детский сад. Учреждение под названием «Солнышко» гостеприимно открыло двери для дошколят. На открытие такого важного объекта пригласили руководство области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сад – долгожданная и уже сбывшаяся мечта жителей нового микрорайона: дома росли как грибы, а вот дошкольного учреждения не хватало. Наконец, эта несправедливость решилась. Довольны все.
Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:
Это была большая потребность в новом микрорайоне развивающемся. На этой территории есть только одна школа. Мы понимали, что доставлять детей в детсады родителям достаточно проблематично. Таким образом, мы, открывая это дошкольное учреждение, решаем проблему с обеспеченностью местами в детских садах города Жодино с учетом того, что мы сегодня имеем возможность принимать детей с двухлетнего возраста, набирая и ясельные группы.
Для малышей в садике сделали все от души: уютные комнаты с множеством игрушек, игровые зоны с яркими горками и качелями, современную спортивную площадку, компьютерный класс и бассейн с уникальным режимом циркуляции воды. Садик рассчитан на 230 мест.
Глеб Костюшкин:
Скоро всю группу соберем и в бассейн пойдем. Мне здесь очень нравится.
Ольга Корень:
Мы новоселы в этом районе. Ему пришлось много пережить. Была адаптация, переселение из другого района, долгая езда на автобусах, замерзшие реснички. Сегодня у нас праздник. Я не могу говорить просто так, у меня слезы на глазах. И хочется сказать спасибо всем.
Вскоре жителей восьмого микрорайона ждет еще одно новоселье. Рядом с садом «Солнышко» построят школу. Проект разработан, скоро начнется его реализация.