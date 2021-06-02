«У меня дар речи пропал». Любовь Черкашина о поклоннице, которая сделала тату с её изображением

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала о поклоннице, которая сделала тату с ее изображением. Ольга Коршун, ведущая:

Вы сейчас тренер. Когда приятнее награды завоевывать: когда ты гимнастка или тренер? Тут тоже чувствуешь, что внесла свою лепту.

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Сложный вопрос, потому что, наверное, когда ты спортсмен, ты больше лучей славы получаешь, они полностью на тебя, тебя приподнимают, несешься на волне успеха. Медали, заслуги, призовые. А тренерская деятельность – это за спиной у спортсмена. Наверно, потом с какой-то выслугой лет, с опытом, когда действительно человек долго на тренерской стезе, потом такие «глыбы» уже поднимаются. Все прекрасно понимают, кто такая Ирина Лепарская, когда только слышат ее фамилию. Все прекрасно понимают, скольким спортсменам была дана дорога в большой спорт, к высоким наградам. Это про тренерскую стезю. Это же не за год-два делается. Ольга Коршун:

А вы в тренерской работе хотите быть похожей на Ирину Лепарскую? Любовь Черкашина:

Если спрашивать, на кого я хочу быть похожей, к чему стремлюсь, наверное, я все-таки хочу очень сильно продвигать Любу Черкашину.

Ольга Коршун:

Знаю, что в Японии художественная гимнастика – очень популярный вид спорта. Художественные гимнастки там настоящие звезды. Как сделать так, чтобы в нашей стране этот вид спорта стал более популярным? Любовь Черкашина:

Хороший вопрос. Наверное, нам всем надо научиться радоваться друг за друга. Это основное. Радоваться и переживать, поддерживать, а не завидовать. Этому нам надо учиться, мне кажется. А что касается Японии, да, приезжаешь на соревнования – и какая-то хрустальность чувствуется, они настолько трепетно к этому относятся. Они трепетные болельщики. Это те болельщики, которые с открыточками от руки, куклы Барби в купальнике, как у тебя, какое-то бесконечное количество фотографий. Причем они тут же их распечатывают и отдают тебе. Традиционное поклонение в Японии присутствует даже тогда, когда они просто болеют за тебя на трибунах. Это очень круто. Ольга Коршун:

Были ли какие-то необычные жесты от поклонников, которые вам запомнились и запали в душу?

Любовь Черкашина:

Подходит девочка в Италии на соревнованиях, как фанат и поклонник рассказывает, что ей нравится. А потом сказала, что так впечатлилась и вдохновилась, «ты у меня всегда слёзы восхищения вызываешь», снимает и показывает, что сделала татуировку. Когда я вижу, что я сама себя не набила, а девочка сделала татуировку со мной с выступления. У меня дар речи пропал, потому что сказать «супер и спасибо» всегда будет недостаточно, когда осознаешь, что человек настолько тобой восхищен. Это был 2012 год после Олимпийских игр. Ольга Коршун:

Очень красиво. Любовь Черкашина:

Да, это я. Кстати, а фотография, с которой сделана татуировка, мне кажется с нашего домашнего чемпионата Европы в Минске, где я взяла два золота. Ольга Коршун:

У вас есть татуировки?