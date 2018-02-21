Прямой эфир

У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага

21 февраля 2018 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Непрыемны сюрпрыз чакаў вечарам 20 лютага некаторых жыхароў Маладзечна, паведамілі ў праграме «Міншчына». У двух дамах – па вуліцы Францыска Скарыны і Вялікі Гасцінец – адсутнічала гарачая вада. А ў суседніх з крана ішла іржавая.  

У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага-1

Карыстальнікі сацсетак адразу ж падзяліліся фота «непрыемнага сюрпрыза». У мясцовым «Вадаканале» далі тлумачэнне – прарвала трубу. Як толькі яе адрамантуюць, усё стане так, як трэба.  

У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага-4

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
Першы намеснік генеральнага сакратара ААН: «Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя»
21 февраля 2018 15:58

Першы намеснік генеральнага сакратара ААН: «Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя»

Медыкі расказалі пра стан дзіцяці, якога ўкусіў далмацінец ў Наваполацку
21 февраля 2018 15:17

Медыкі расказалі пра стан дзіцяці, якога ўкусіў далмацінец ў Наваполацку

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке
21 февраля 2018 14:29

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке