У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага

Навіны Беларусі. Непрыемны сюрпрыз чакаў вечарам 20 лютага некаторых жыхароў Маладзечна, паведамілі ў праграме «Міншчына». У двух дамах – па вуліцы Францыска Скарыны і Вялікі Гасцінец – адсутнічала гарачая вада. А ў суседніх з крана ішла іржавая.

Карыстальнікі сацсетак адразу ж падзяліліся фота «непрыемнага сюрпрыза». У мясцовым «Вадаканале» далі тлумачэнне – прарвала трубу. Як толькі яе адрамантуюць, усё стане так, як трэба.