Першы намеснік генеральнага сакратара ААН: «Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя»

Марыяна Шчоткіна, намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:

Повышение уровня и качества жизни – это цель. Каким образом его достигнуть? Естественно, должно быть развитие экономики, должно быть развитие социально политики. Чтобы было здоровье – должна быть нормальная экология. Не может быть здоровья без чистого воздуха, здоровой питьевой воды.

Не может быть образования без хорошей, профессиональной подготовки кадров, без здоровых учеников, без хорошей семьи. Не может быть без новых технологий, без развития цифровых технологий, цифровой экономики – сейчас уже все встали на этот путь, нельзя отставать. Поэтому, естественно, должен быть этот комплекс.