Першы намеснік генеральнага сакратара ААН: «Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя»
Навіны Беларусі. Сёння у Мінску сустракаюцца нацыянальныя каардынатары ААН – дзеля таго, каб абмяняцца вопытам у дасягненні мэтаў устойлівага развіцця, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Лукашэнка: «Дай чалавеку працу – ён ніколі не возьме вінтоўку ў рукі»
Праграма пераадолення галечы, няроўнасці і несправядлівасці разлічана да 2030 года.
Марыяна Шчоткіна, намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:
Повышение уровня и качества жизни – это цель. Каким образом его достигнуть? Естественно, должно быть развитие экономики, должно быть развитие социально политики. Чтобы было здоровье – должна быть нормальная экология. Не может быть здоровья без чистого воздуха, здоровой питьевой воды.
Не может быть образования без хорошей, профессиональной подготовки кадров, без здоровых учеников, без хорошей семьи. Не может быть без новых технологий, без развития цифровых технологий, цифровой экономики – сейчас уже все встали на этот путь, нельзя отставать. Поэтому, естественно, должен быть этот комплекс.
Прыярытэты Беларусі супадаюць з галоўнымі Мэтамі ўстойлівага развіцця-2030. Такое меркаванне прагучала падчас адкрыцця першага рэгіянальнага форуму нацыянальных каардынатараў, які прымае Мінск. Прадстаўнікі паўсотні краін і вядучых сусветных грамадскіх арганізацый на працягу двух дзён будуць дзяліцца вопытам у вырашэнні 17 глабальных праблем.
Аміна Махамед, першы намеснік генеральнага сакратара ААН:
У Беларусі вельмі моцны фундамент. Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя. Моцная адукацыйная база, той факт, што людзі маюць працу – гэта дае вам магчымаць упэўнена і мэтанакіравана ісці наперад. Перад вамі яшчэ паўстаюць некаторыя скаладанасці. Але я пачула шмат добрых ініцыатыў з боку Беларусі, якія натхняюць іншыя краіны на паспяховае вырашэнне праблем, звязаных з рэалізацыяй Мэтаў устойлівага развіцця. Але дасягнуць іх мы можам толькі разам, бо наша будучыня пачынаецца зараз.
Уладзімір Макей, міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь:
Нельзя обеспечить благополучное развитие, нельзя обеспечить вопросы прав человека в нестабильном мире. В мире, подверженном хаосу. В мире, где царит конфронтация и недоверие друг к другу. Беларусь может и готова предложить свой опыт, свои возможности и свои идеи в рамках коллективной работы. И Минск – я хотел бы тоже подчеркнуть это – готов всегда быть гостеприимным местом международного обсуждения глобальной повестки дня.
Зразумела, што гэты форум стане толькі часткай сумеснай працы Беларусі і нашых замежных партнераў па рэалізацыі і дасягненні Мэт устойлівага развіцця.