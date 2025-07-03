Около 2 тыс. гродненцев приняли участие в праздничном шествии в День Независимости
Независимость страны укрепляет связь поколений. Историческая память, сохранение традиций, стремление к созидательному труду, воспитание детей в духе патриотизма – это то, что помогает наследникам победителей приумножать достижения предков на благо родной Беларуси. В Гродно праздничные мероприятия объединили жителей разных возрастов и профессий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
В Гродно сегодня тоже повсеместно звучат поздравления с Днем Независимости. Искренне и с гордостью. Ведь каждый горожанин своим трудом вносит вклад в развитие и процветание страны. Эстафету переняли от предков и передадут потомкам. Такая сильная связь прошлого, настоящего и будущего особенно ощущалась во время шествия поколений.
Шествие объединило около двух тысяч гродненцев разных возрастов и сфер деятельности. Во главе колонны – стилизованные красноармейцы как отсылка к героям Великой Отечественной войны, которые подарили мирное небо потомкам.
Наследники победителей – это люди, которые выстраивали независимость страны, отстаивали ее идеалы и ценности, которые в сложные 90-е смогли своим трудом проложить путь к развитию и процветанию. Они удостоены звания «почетный гражданин Гродно» и внесены в Книгу славы города. В шествии прошли трудовые династии, известные спортсмены, ученые, защитники Родины, а также юные белорусы, которые уже умеют побеждать в учебе и спорте.
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