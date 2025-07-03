Около 2 тыс. гродненцев приняли участие в праздничном шествии в День Независимости

Независимость страны укрепляет связь поколений. Историческая память, сохранение традиций, стремление к созидательному труду, воспитание детей в духе патриотизма – это то, что помогает наследникам победителей приумножать достижения предков на благо родной Беларуси. В Гродно праздничные мероприятия объединили жителей разных возрастов и профессий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

В Гродно сегодня тоже повсеместно звучат поздравления с Днем Независимости. Искренне и с гордостью. Ведь каждый горожанин своим трудом вносит вклад в развитие и процветание страны. Эстафету переняли от предков и передадут потомкам. Такая сильная связь прошлого, настоящего и будущего особенно ощущалась во время шествия поколений.

Шествие объединило около двух тысяч гродненцев разных возрастов и сфер деятельности. Во главе колонны – стилизованные красноармейцы как отсылка к героям Великой Отечественной войны, которые подарили мирное небо потомкам.