Выставка техники проходит в День Независимости в Гомеле

История суверенной Беларуси пишется трудом наших людей. Промышленный потенциал страны 3 июля представили на выставке в центре Гомеля. На площади Ленина свою технику разместили предприятия и организации области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем славится юго-восточный регион, расскажет наша коллега Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сегодня в Гомеле жарко и очень интересно. Жители города и гости праздника пришли на открытую экспозицию, чтобы узнать больше о достижениях нашей промышленности. Здесь представлены пожарные автоцистерны, автомобили скорой помощи, дорожные МАЗы, краны и, конечно же, комбайны.

Флагман региона – завод «Гомсельмаш» – представил 4 образца зерноуборочной и кормоуборочной техники, которая известна далеко за пределами нашей страны.

Для юных белорусов предприятие подготовило сладкий сюрприз: ребят угощали урожаем из конфет.

Андрей Кулаков, житель Гомеля:

Очень здорово, интересно, интерактивно. Много техники, аттракционы, музыка.