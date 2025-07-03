Выставка техники проходит в День Независимости в Гомеле
История суверенной Беларуси пишется трудом наших людей. Промышленный потенциал страны 3 июля представили на выставке в центре Гомеля. На площади Ленина свою технику разместили предприятия и организации области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем славится юго-восточный регион, расскажет наша коллега Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Сегодня в Гомеле жарко и очень интересно. Жители города и гости праздника пришли на открытую экспозицию, чтобы узнать больше о достижениях нашей промышленности. Здесь представлены пожарные автоцистерны, автомобили скорой помощи, дорожные МАЗы, краны и, конечно же, комбайны.
Флагман региона – завод «Гомсельмаш» – представил 4 образца зерноуборочной и кормоуборочной техники, которая известна далеко за пределами нашей страны.
Для юных белорусов предприятие подготовило сладкий сюрприз: ребят угощали урожаем из конфет.
Андрей Кулаков, житель Гомеля:
Очень здорово, интересно, интерактивно. Много техники, аттракционы, музыка.
Кроме того, сегодня в Гомеле стали известны имена обладателей звания «Человек года». В почетном списке – лучшие из лучших. Лауреатов конкурса определяли в 7 номинациям. Представители разных профессий – врачи, аграрии, военные, учителя и деятели культуры – каждый день вносят вклад в развитие и процветание страны.
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