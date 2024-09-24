Прямой эфир

Сколько белорусов ездят на личном авто – статистика

24 сентября 2024 21:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На планете слишком много автомобилей – к этому выводу приходят уже многие эксперты. Миллионы двигателей внутреннего сгорания влияют на экологию, а соответственно, и на здоровье. Поэтому самые прогрессивные люди решили хотя бы на один день на время переходить альтернативные средства передвижения, белорусская столица не осталась. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сколько белорусов ездят на личном авто – статистика-2

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Сейчас пригодится статистика, мы узнаем, у кого сколько автомобилей в Беларуси и во всем мире. В мире сейчас больше миллиарда машин при населении в 8 миллиардов. В Беларуси более 3 миллионов личных автомобилей, в среднем на тысячу человек 320 приходится. В Минске по состоянию зарегистрировано без малого 900 тысяч единиц автотранспорта, то есть в среднем у каждого второго минчанина есть автомобиль.

Подробнее в видео.

# авто # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Правом проезда в 2023 году воспользовались 12462 человека – как на метро можно проехать бесплатно
24 сентября 2024 19:16

Правом проезда в 2023 году воспользовались 12462 человека – как на метро можно проехать бесплатно

Ожидаем 28 вагонов метро – Юрий Супранович рассказал о развитие общественного транспорта
24 сентября 2024 18:19

Ожидаем 28 вагонов метро – Юрий Супранович рассказал о развитие общественного транспорта

Задуматься об экологии – что может быть альтернативой автомобилю?
24 сентября 2024 18:03

Задуматься об экологии – что может быть альтернативой автомобилю?