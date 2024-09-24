Сколько белорусов ездят на личном авто – статистика

На планете слишком много автомобилей – к этому выводу приходят уже многие эксперты. Миллионы двигателей внутреннего сгорания влияют на экологию, а соответственно, и на здоровье. Поэтому самые прогрессивные люди решили хотя бы на один день на время переходить альтернативные средства передвижения, белорусская столица не осталась. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Сейчас пригодится статистика, мы узнаем, у кого сколько автомобилей в Беларуси и во всем мире. В мире сейчас больше миллиарда машин при населении в 8 миллиардов. В Беларуси более 3 миллионов личных автомобилей, в среднем на тысячу человек 320 приходится. В Минске по состоянию зарегистрировано без малого 900 тысяч единиц автотранспорта, то есть в среднем у каждого второго минчанина есть автомобиль.