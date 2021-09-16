«У каждого своя техника». Семья грибников рассказала главные секреты тихой охоты

Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

На тихой охоте легко спугнуть удачу, поэтому грибники очень суеверные. С нами поделились одной из работающих в этом лесу примет. Это проверено. Перед тем, как отправляться за дарами природы, принято задобрить лешего. Мы специально для этого взяли с собой конфетку. Оставим здесь и проверим, как леший поможет нам собирать дары природы.

Нашим проводником в грибном царстве будет необычный семейный подряд. Ольга вместе с дочерьми и невесткой леса возле дома знают как свои пять пальцев. Перед уходом в лес девушки делятся на группы. А мы пойдем уже с Настей. Встречаемся на этом же месте. Все, тогда разбредаемся. Дело в том, что у каждой – своя тактика в сборе грибов и свои грибные места.

Наталья Белоглазова, грибник:

Лес мы изучали сами, потихоньку внедрялись все дальше и дальше. Леса я абсолютно не боюсь. Один раз наткнулась на маленьких диких поросят. Люблю ходить одна – люблю тишину, спокойствие, уединение. Я в лесу отдыхаю. У меня есть мои места, полянки. Урожай, как правило, собираю всегда хорошо, даже когда проходит большое количество людей. У меня хорошая зрительная память. Это мой лес, я запоминаю полянки, как каждый грибник, свои места. Я в лесу не делаю лишних движений, чтобы не тратить силы. Я хожу по определенным полянкам, тропинкам, иногда меняю маршрут, потому что так ты узнаешь что-то новое, заходишь в новые места, потом появляются новые полянки, ты расширяешь свой ареал.

Новичкам в первые походы за грибами лучше ходить со знающими грибниками. Из опыта они подскажут, сколько растет после дождя тот или иной гриб, какие леса любит, а в идеале еще до сбора сходят на разведку. Так что пустыми из леса вы точно не вернетесь.

Елена Мишина, грибник:

Конечно, нужна влага. Это сезон. Понятное дело, когда в разгаре ягода, то грибов еще не будет. То есть это ближе к концу лета, август – мы уже собирали лисички. Должны быть дожди, должно быть тепло. Если ночи будут холодные, то благородные грибы очень медленно растут. Это больше опята, их холод не смущает, грибы, которые идут на засолку. Те же самые грузди не боятся холода.

Грибы, как известно, растут волнами, и нам не очень повезло. Грибники в один голос говорят: боровиков сейчас не найти. Но когда разбираешься в грибах, урожай гарантирован. Сегодня мы идем адресно – за одним из самых желанных трофеев на тихой охоте.

–Ольга, куда вы нас поведете? Ольга Белоглазова, грибник:

У нас это место называется «поваленное дерево», потому что оно, огромное, когда-то упало. Заросло мхом, и мы возле него всегда собираем лисички.

– Сейчас за каким грибом мы идем?

– Мы идем за лисичками. Если будет польский боровик или еще что-то, обязательно будем собирать все хорошие, съедобные грибы.

На выходе из леса девушки хвалятся трофеями. Помимо того, что грибное хобби в их семье – лучший тимбилдинг, это еще и азарт. Наталья Белоглазова:

Охота, найти. Наверное, у каждого есть такое: догнать, найти. И у меня тоже это присутствует. Я очень люблю сбор грибов, знакомых очень много.