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Легендарные болота, описанные Иваном Мележем, восстановили в Гомельской области

16 сентября 2021 07:31
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Новости Беларуси. На родине Ивана Мележа восстановили легендарные болота, описанные классиком в «Полесской хронике», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарные болота, описанные Иваном Мележем, восстановили в Гомельской области-1

Первоначальный пейзаж воссоздали на низовом болоте Ладово – всего более 4 000 гектаров. К слову, этого достаточно, чтобы восстановить оптимальный гидрологический режим на площади втрое больше. Для этого на ранее осушенных участках возвели дамбу и по специальной технологии построили 120 задерживающих воду перемычек. Стоимость проекта превысила 300 тысяч долларов. Финансовую помощь в его реализации оказала Республика Корея.

Легендарные болота, описанные Иваном Мележем, восстановили в Гомельской области-4

Михаил Максименков, научный сотрудник НАН Беларуси:
Здесь начнутся процессы торфообразования, прекратятся проблемы вечные для торфяников осушенных – это пожары, ветровая эрозия, водная эрозия, снижение биоразнообразия, минерализация торфа. Эти процессы прекратились, начались процессы торфообразования, болота восстановили свои экологические функции, они играют роль регулятора воды, то есть осадки, которые сюда зимой и осенью падают, накапливаются и потом потихонечку в процессе уже лета отдаются.

Легендарные болота, описанные Иваном Мележем, восстановили в Гомельской области-7

За последние 15 лет в Беларуси проделана колоссальная работа. Болота приросли почти на 70 тысяч гектаров. Объемы беспрецедентные для Европейского континента.

# Охрана природы # общество # Михаил Максименков # Фотофакт

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