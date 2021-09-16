Легендарные болота, описанные Иваном Мележем, восстановили в Гомельской области

Новости Беларуси. На родине Ивана Мележа восстановили легендарные болота, описанные классиком в «Полесской хронике», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначальный пейзаж воссоздали на низовом болоте Ладово – всего более 4 000 гектаров. К слову, этого достаточно, чтобы восстановить оптимальный гидрологический режим на площади втрое больше. Для этого на ранее осушенных участках возвели дамбу и по специальной технологии построили 120 задерживающих воду перемычек. Стоимость проекта превысила 300 тысяч долларов. Финансовую помощь в его реализации оказала Республика Корея.

Михаил Максименков, научный сотрудник НАН Беларуси:

Здесь начнутся процессы торфообразования, прекратятся проблемы вечные для торфяников осушенных – это пожары, ветровая эрозия, водная эрозия, снижение биоразнообразия, минерализация торфа. Эти процессы прекратились, начались процессы торфообразования, болота восстановили свои экологические функции, они играют роль регулятора воды, то есть осадки, которые сюда зимой и осенью падают, накапливаются и потом потихонечку в процессе уже лета отдаются.