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Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках

16 сентября 2021 09:07
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Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-1

Нарядные рыжие лисички в лесу в глаза не бросаются, прячутся среди мхов и хвои. Но опытный грибник сразу же замечает оранжевые грибочки.

Смотрите, как растут сейчас лисички.
– Ее можно забирать?
– Конечно.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-3

Оставили нам совсем молоденькие грибочки. У более взрослых лисичек шляпка закручивается в воронку.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-5

А вообще, маленькие принято забирать? Или их оставляют, чтобы подгодовались?
Такой гриб обычно можно брать, потому что многие предпочитают именно мелкие грибы.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-7

Собирать лисички – одно удовольствие. Идешь, наслаждаешься лесом, свежим воздухом и высматриваешь ярко-оранжевые пятнышки. Ну, а если показалась одна, можно не спешить уходить. Растут лисички семьями. Что самое приятное – эти грибы практически никогда не бывают червивыми.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-9

Где для лисичек лучшее место обитания?

Ольга Белоглазова, грибник:
Смешанный лес, мох, шигалье и, конечно, проникновение солнечных лучей. Они это любят. Вот такие полянки – меленькие, хорошие лисички.
Сколько вообще растет лисичка?
Если честно, мы не засекали, но когда влажно, они вырастают очень быстро. День-два, и уже она хорошая, красивая лисичка.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-11

В грибном мире лисичка – лидер по содержанию каротина. Отсюда и оранжевый цвет. Однако, несмотря на лисий окрас, в отличие от тезки лисичка обыкновенная абсолютно бесхитростна. Попадается на глаза внимательному грибнику, да еще и растет из года в год на одних и тех же местах.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-13

А некоторые светлее.
Ничего. Это зависит от места произрастания. Есть вообще белесые. Они растут в бору – толстоногие и огромные.
Я, кажется, начинаю понимать грибников. Заметила такую хорошенькую лисичку. Увидела – аж сердцебиение учащается. Красота же. Вот, какая ладненькая лисичка, большая. Очень повезло найти такую, потому что остались только маленькие. Видно, сегодня до нас тут прошелся опытный грибник, а такую красоту и не заметил.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-15

Яна Шипко, корреспондент:
Неплохой урожай мы собрали совместными усилиями за такое короткое время. Лисички – это самые яркие, одни из самых вкусных грибов для дебюта. Это еще не все. Сейчас идем постигать другую науку – как их правильно перебрать и приготовить.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-17

Чуть-чуть срезаем.
Говорят, грибы – второе мясо.
Да, очень питательные, вкусные. Желательно на ночь грибов в не наедаться. Тяжело, особенно молодым и очень взрослым. Но я все равно ем.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-19

Лисички очень полезны. Богаты витаминами А и В, помогают очищать печень и улучшают зрение. А перебирать эти грибы – дело благодарное. Червивых и гнилых почти никогда не встречается. Лисички относят к так называемым сковородным грибам. Подрумяненный на подсолнечном масле лук лучше всего оттеняет их вкус.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-21

Грибы любят лук. Из грибов можно делать все что угодно. И супчики, и суп-пюре, и пиццу, и пирожки, и пироги – на что хватает фантазии.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-23

Режем произвольно, добавляем лисички к луку и пусть пошкварчат.

Когда лисички готовы, они становятся еще ярче. Ориентируйтесь на эту подсказку, солите в последний момент, и вуаля. Подаем с картошкой, яичницей или как самостоятельное блюдо.

Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках-25

По чем в этом году такая вкуснота на рынке?
Я продаю на рынке недорого, я не держу цену. У меня литр – пять рублей. Это наше подспорье, добавка к пенсии. Мы стараемся, потому что грибов не так просто набрать. Желающих много. Это надо походить по лесу, потом перебрать, отвезти на рынок. Там у нас берут анализы, мы платим за место – все как положено.
Давайте попробуем. Спасибо за угощение, мастер-класс в лесу.
Очень просто и вкусно.

«У каждого своя техника». Семья грибников рассказала главные секреты тихой охоты – подробности здесь.

# Грибы # Ольга Белоглазова # Яна Шипко

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