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«У каждого должны быть какие-то свои обязанности». Многодетная мама – о воспитании детей

14 октября 2019 09:39
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» многодетная мать Наталья Григорьева, ученик 8-го класса ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» – Алексей Григорьев и ученица 6-го класса ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» – Софья Григорьева.

«У каждого должны быть какие-то свои обязанности». Многодетная мама – о воспитании детей -1

Как обычно начинается утро у многодетной мамы? Какие обязанности у детей? Как многодетная мама воспитывает троих детей? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Воспитание детей # общество # Фотофакт

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