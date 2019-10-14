«У каждого должны быть какие-то свои обязанности». Многодетная мама – о воспитании детей

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – многодетная мать – Наталья Григорьева, ученик 8-го класса ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» – Алексей Григорьев и ученица 6-го класса ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» – Софья Григорьева.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – многодетная мать – Наталья Григорьева, ученик 8-го класса ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» – Алексей Григорьев и ученица 6-го класса ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» – Софья Григорьева.
Как обычно начинается утро у многодетной мамы? Какие обязанности у детей? Как многодетная мама воспитывает троих детей? Узнаете, посмотрев видеоматериал.