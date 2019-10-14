Прямой эфир

«Нет на свете человека ближе и дороже». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём матери

14 октября 2019 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один из самых трогательных праздников отмечают сегодня в Беларуси – День матери. Он установлен указом главы государства в 1996 году как дань глубокого уважения и преклонения перед матерью, труженицей и хранительницей семейного очага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Нет на свете человека ближе и дороже». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём матери -1

Искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме в адрес соотечественниц направил Президент Александр Лукашенко. «Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей. Материнство – большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение. Мы ценим труд многодетных матерей. Благодарим женщин, чьи дома стали родными для детей, усыновленных или взятых на воспитание. Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех – это гимн будущему нашей страны», – говорится в поздравлении.

«Нет на свете человека ближе и дороже». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём матери -4

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди начинают завидовать друг другу». Почему возникает конкуренция в семье и как из неё выйти
14 октября 2019 08:05

«Люди начинают завидовать друг другу». Почему возникает конкуренция в семье и как из неё выйти

В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция
14 октября 2019 07:51

В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей
14 октября 2019 07:30

В Центральном Доме офицеров поздравили членов Белорусской общественной организации солдатских матерей