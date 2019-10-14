«Люди начинают завидовать друг другу». Почему возникает конкуренция в семье и как из неё выйти

«И в горести, и в радости….». Сегодня они дают друг другу священные клятвы, а завтра отрекаются, столкнувшись с первыми неудачами своей половинки или не сумев принять ее внезапный успех. За годы семейной жизни Ольга с супругом пережили и взлеты, и падения, и после проверок судьбы их семейный союз стал только крепче. Ольга Макарец, стимулирует супруга на успех:

У нас с супругом в семье здоровая конкуренция. Мы оба творческие люди, поэтому стараемся друг друга подстегивать в своей работе.

Ольгу можно назвать счастливицей, ведь чаще всего трудовые достижения становится яблоком семейного раздора именно у представителей одной профессии. Пока кто-то из супругов умудряется махом проскочить несколько пролетов вверх по карьерной лестнице, другой с трудом переступает со ступеньки на ступеньку. И достойно принять роль отстающего получается не у многих, особенно сложно с этим справиться мужчинам. Мария Прохорова, психолог:

Может случиться так, что женщина попросту более успешная и тогда это не является стимулом-мотивацией, а наоборот, мужчина может себя чувствовать каким-то неполноценным. Человек начинает озадачиваться своими амбициозными личностными потребностями. Люди начинают завидовать друг другу и такие отношения, боюсь, что обречены, если, конечно, вовремя не вмешаться и не помочь.

Ребенок, как показатель успешности. За внимание чада родители нередко устраивают «перетягивание каната» и в этой «битве полов» все средства хороши. Если мама, например, строга и чаще запрещает, то папа непременно мягкий и дает на все «зеленый свет». Своеобразная игра в доброго и злого полицейских превращает ребенка в манипулятора.

Мария Прохорова:

Мать сильнее отца, она вот как личность сильнее. Если девочка-ребенок, глядя на то, как мама относится к отцу, как бабушка, возможно, относится к отцу, как себя демонстрирует отец, как он заботится или не заботится о ребенке – все это дает основание ребенку формировать свое отношение.

Столкновение характеров происходит и вне стен семейного гнездышка. Борьба за авторитет и статус «души компании» может развести супругов. Мария Прохорова:

Какая-то из личностей может быть более харизматичной и, соответственно, вызывает интерес и признание у окружения, а вторая личность в этой паре может уйти в тень, немножко поблекнуть, потому что имеет какие-то свои внутренние комплексы. Наступает тот самый раскол, потому что возникает желание конкурировать за профессиональное признание, за признание, что «я тоже яркая личность».