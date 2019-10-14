В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция

Новости Беларуси. 14 октября в Минске собираются самые известные коллекционеры монет со всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице открывается IX Международная нумизматическая конференция. Встреча приурочена к юбилею белорусского рубля. В октябре – 25 лет как он является единственным законным платежным средством в нашей стране.