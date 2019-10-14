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В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция

14 октября 2019 07:51
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Новости Беларуси. 14 октября в Минске собираются самые известные коллекционеры монет со всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция-1

В белорусской столице открывается IX Международная нумизматическая конференция. Встреча приурочена к юбилею белорусского рубля. В октябре – 25 лет как он является единственным законным платежным средством в нашей стране.

В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция-4

Представители крупных музеев, центральных банков, исследователи истории денежного обращения и современной монетной чеканки собираются в Минске по приглашению Нацбанка. Белорусская конференция считается знаковым событием в нумизматическом движении Центральной и Восточной Европы.

В Минске 14 октября открывается IX Международная нумизматическая конференция-7

# Деньги # общество # Фотофакт

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