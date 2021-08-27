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«У каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать». Житель Латвии рассказал, почему приехал прививаться именно в Беларусь

27 августа 2021 20:19
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Новости Беларуси. В Беларусь продолжают приезжать иностранцы, чтобы вакцинироваться от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Витебске привились уже более полусотни иностранцев.

«У каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать». Житель Латвии рассказал, почему приехал прививаться именно в Беларусь-1

Кабинет по иммунизации расположен в филиале поликлиники № 7. Это, кстати, ближайший адрес медучреждения от двух витебских вокзалов. Приезжают вакцинироваться семьями. Например, родители с сыном из Риги.

«У каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать». Житель Латвии рассказал, почему приехал прививаться именно в Беларусь-4

В Витебск их привел исключительно антиковидный туризм. Привились российским препаратом, несмотря на то что «Спутник V» не одобрен латвийской стороной.

«У каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать». Житель Латвии рассказал, почему приехал прививаться именно в Беларусь-7

Андрей, житель Риги (Латвия):
Приняли очень хорошо. Все объяснили, все разложили по полочкам. В принципе я не жалею, очень доволен, что сделал «Спутник V». Потому что у каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать. А не насильно, скажем, заставлять делать ту или другую.

«У каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать». Житель Латвии рассказал, почему приехал прививаться именно в Беларусь-10

Александр Матвеев, врач-инфекционист филиала городской поликлиники № 7 Витебской городской центральной поликлиники:
Первое  это Латвия, Эстония, Казахстан, Россия, Германия. В большинстве это русскоязычное население. И по записи, и даже без записи приходят. Мы никогда никому еще не отказали в прививках.

Возможность безвизового посещения нашей страны для иностранных граждан с целью вакцинации действует с 15 июля согласно указу Президента. Привиться «Спутником V» могут жители более 70 стран.

# Вакцинация # общество # Александр Матвеев # Фотофакт

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