«У каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать». Житель Латвии рассказал, почему приехал прививаться именно в Беларусь

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают приезжать иностранцы, чтобы вакцинироваться от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Витебске привились уже более полусотни иностранцев.

Кабинет по иммунизации расположен в филиале поликлиники № 7. Это, кстати, ближайший адрес медучреждения от двух витебских вокзалов. Приезжают вакцинироваться семьями. Например, родители с сыном из Риги.

В Витебск их привел исключительно антиковидный туризм. Привились российским препаратом, несмотря на то что «Спутник V» не одобрен латвийской стороной.

Андрей, ж итель Риги (Латвия ): Приняли очень хорошо. Все объяснили, все разложили по полочкам. В принципе я не жалею, очень доволен, что сделал «Спутник V». Потому что у каждого человека должен быть выбор, какую вакцину делать. А не насильно, скажем, заставлять делать ту или другую.

Александр Матвеев, врач-инфекционист филиала городской поликлиники № 7 Витебской городской центральной поликлиники:

Первое – это Латвия, Эстония, Казахстан, Россия, Германия. В большинстве это русскоязычное население. И по записи, и даже без записи приходят. Мы никогда никому еще не отказали в прививках.

Возможность безвизового посещения нашей страны для иностранных граждан с целью вакцинации действует с 15 июля согласно указу Президента. Привиться «Спутником V» могут жители более 70 стран.