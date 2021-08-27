Разговор о новшествах учебного года. В Несвиже собрались лучшие учителя Минской области

Новости Беларуси. Лучшие учителя области собрались в Несвиже. Здесь прошла конференция педагогических работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Сегодня один из приоритетов – именно бытовые условия». Александр Турчин принял участие в открытии общежития в Несвиже

Мероприятие традиционное. Разговор шел о готовности системы образования к 1 сентября и всех новшествах этого учебного года. Отметили лучших педагогов, ветеранов труда и молодых специалистов. На выставке продемонстрировали достижения системы образования области, познакомили с IT-проектами учащихся, электронными образовательными ресурсами, виртуальными музеями и опытом работы агроклассов.

На уличных площадках развернулась экспозиция с мини-макетами достопримечательностей всех районов области, также здесь показали театрализованные постановки. Прошли мастер-классы и воркшопы.





Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Определенные достижения в работе системы образования имеются. Во-первых, благодаря областному исполнительному комитету у нас активно велось строительство учреждений образования. У нас построены 12 дошкольных учреждений за 2020-2021 годы. В этом году планируется введение еще двух дошкольных учреждений.



