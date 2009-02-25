У католиков начинается Великий 40-дневный Пост

Католический мир начинает готовиться к одному из главных религиозных праздников – Пасхе. Сегодня Пепельная среда – начало Великого поста. Весь день во всех костёлах Беларуси проходят торжественные богослужения. Священники благословляют верующих и освященным пеплом посыпают им головы. Торжественные мессы в католических храмах проходят с 6 утра и до позднего вечера. Кульминация богослужений – ритуал «возложения пепла на головы верующих». Это напоминание о главной библейской идее - «Прах ты и в прах возвратишься». И прихожане и священники к этому обряду готовятся заранее.



Ограничения в пище в Великий Пост у католиков достаточно мягкие. Тем, кому меньше пятнадцати и больше 60-ти могут не отказывать себе и есть досыта, в отличие от остальных. Впрочем, все 40 дней Великого Поста принято не только ограничиваться в пище, но и отказаться от увеселительных мероприятий, вредных привычек и прочих мирских радостей. А вот что приветствуется, так это пожертвования.