Молодых специалистов ждут в агроэкотуризме

Эта сфера динамично развивается в Беларуси в последние годы. Количество усадеб за прошедший год увеличилось в два с половиной раза. И если в 2006 году их было только 34, то сейчас таких мест отдыха уже около пятисот. В прошлом году их самобытность и красоту оценили около 40 тысяч туристов. При этом знакомство с крестьянским бытом как правило не превышает трёх дней. Специалисты считают, что программу отдыха необходимо разнообразить, чтобы увеличить время пребывания в усадьбах. Об этом и не только говорили сегодня в Минске международные эксперты из России, Украины, Польши и стран Балтии. Гости делятся накопленным опытом развития сельского туризма, а белорусы рассказывают коллегам о своих инновационных находках.