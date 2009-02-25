В Мингорисполкоме обсуждали развитие гостиничного бизнеса

Сегодня на тысячу жителей в столице только 4 гостиничных места. Это крайне мало. В то время, когда только в прошлом году нашу страну посетило 200 тысяч человек. Специалисты заинтересованных управлений и организаций также задались вопросом: каких гостиниц надо строить больше – бизнес или эконом класса.



Развитие гостиничного бизнеса на таком уровне городские власти обсуждали впервые. Проблема действительно назрела. Сегодня на тысячу жителей в столице только 4 гостиничных места. Это в два раза меньше, чем у наших соседей: Москвы, Петербурга, Киева. Такую ситуацию городские власти называют недопустимой. Гостиницы должны приносить пользу не только посетителям, но и экономике.



По сравнению с прошлым годом количество иностранцев, которое остановилось в гостиницах столицы увеличилось на 20 % и впервые превысило цифру 200 тысяч человек. Единственная в Беларуси пятизвездочная гостиница работает чуть больше года. Уютные номера, бассейн, фитнес-центр, конференц-зал. Здесь всегда улыбаются на ресепшене, а швейцар по просьбе посетителя может сходить в магазин. Заполняемость гостиницы почти 100%-ая. Иностранные гости ценят европейский уют и белорусское гостеприимство.



Спрос рождает предложение. Через несколько лет в Беларуси будет три пятизвездочных отеля. Инвесторы уже предлагают свои проекты. Вместе с гостиницами бизнес-класса будут возводить и эконом-класса. Тем более, повод есть. В 2014 году Беларусь может принять чемпионат мира по хоккею. Общая вместимость всех столичных гостиниц пять с половиной тысяч мест. Пожалуй, разместятся только участники.



Работа по развитию гостиничного бизнеса идет полным ходом. Ведь с одной стороны, это дополнительные инвестиции, с другой – привлечение туристов. К 2011 году в столице реконструируют 10 гостиниц, еще две построят. В Мингорисполкоме отмечают: звезд с неба не нахватаешься, а свои зажечь на гостиницах вполне возможно. Для этого у Минска есть, как минимум, две предпосылки: востребованность гостиниц и, как следствие, неплохой доход.