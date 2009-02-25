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Водитель, сбивший в Ветке пятерых детей, приговорен к семи годам лишения свободы

25 февраля 2009 15:05
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Таково решение первой инстанции суда Ветковского района. Напомним, ДТП произошло 5 октября 2008 года. Шестеро школьников возвращались домой с праздника по обочине освещаемой центральной улицы города, когда на повышенной скорости в них въехал автомобиль "Жигули". Двое мальчиков 10 и 13 лет погибли, трое были ранены. 34-летний водитель - местный житель - скрылся с места происшествия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2007 году за подобное нарушение он был лишен прав. Осуждённый не согласился с сегодняшним решением суда и намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.
# общество

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